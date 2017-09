Valgekspert: – En svekket regjering

Borgerlig side trenger hjelp i tiden fremover.

OSLO (Nettavisen): Natt til tirsdag ble det klart: Erna Solberg fortsetter som Norges statsminister de neste fire årene.

Samtidig har Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre leverte et valg som eksperter kategoriserer som «sensasjonelt dårlig Ap-valg».

De borgerlige partiene har berget flertallet, men regjeringen er svekket, mener statsviter Svein Tore Marthinsen.

– Det er en bevegelse i rødgrønn retning, men den har ikke vært stor nok til å gi et rødgrønt flertall. Regjeringspartiene har klart seg bedre enn man kanskje trodde. De går tilbake, men tilbakegangen er ikke så stor at flertallet ryker, sier Marthinsen til NTB.

Han mener alt tyder på at Høyre og Frp blir sittende med regjeringsmakten, selv om statsminister Erna Solberg (H) nå har invitert til samtaler på borgerlig side om veien videre.

– Men regjeringen er svekket. I forrige runde var det nok at de hadde med seg enten Venstre eller KrF. Nå må de ha med seg begge, påpeker valgeksperten.

I Arbeiderpartiet tror Marthinsen det er oppvask i vente.

– Det blir nok en kraftig ransakelse av hva man gjorde, og hva man skulle ha gjort. Partier som har gjort det dårlig, nedsetter gjerne en granskingskommisjon for å se nærmere på dette, sier han.

Hva det kan bety for Jonas Gahr Støres rolle som partileder, tør han likevel ikke å si noe om.

Historiske Erna



Statsminister Erna Solbergs sikret gjenvalg og skriver seg inn i Høyres partihistorie med gullskrift. Men nå venter vanskelige samtaler på borgerlig side.

– Vi har fått støtte til fire nye år fordi vi har levert resultater på det vi lovet, sa Høyre-leder Erna Solberg da hun talte til partiets valgvake like over midnatt.

FORNØYD: Statsminister Erna Solberg var klar på at hennes regjering har levert de fire siste årene, noe hun sier de vil fortsette med de kommende årene.

Det betyr at Kåre Willoch ikke lenger er alene etter krigen om å bli gjenvalgt som statsminister fra Høyre – nå har også Solberg klart det.

Men valgseieren har en bismak for Solberg: Hun er nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget. Og ingen av de to sentrumspartiene ønsker at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering.

Solberg varsler at de fire borgerlige partiene skal ha samtaler om videre samarbeid.

– Vår regjering har hele tiden jobbet ut fra et utgangspunkt om at vi skal forvalte fire partier og deres velgere. Det er min ambisjon også fremover, sa Solberg i partilederdebatten på Stortinget ved 1-tiden natt til tirsdag.

- Ikke noe støtteparti

KrF-leder Knut Arild Hareide garanterer ikke støtte til en ny borgerlig regjering.

– Vi ønsker en sentrumhøyre-regjering, så får vi se hva som skjer, sier han.

KrF ligger an til å få 4,2 prosent av stemmene, og har med det gjort et historisk svakt valg. Den blåblå regjeringen er imidlertid fortsatt avhengig av støtte fra KrF og Venstre for å ha flertall, tyder prognosene på.

GARANTERER INGEN STØTTE: Knut Arild Hareide (Krf) var krystallklar på at hans KrF ikke er noe støtteparti til Høyre og Frp. Under debatten med partilederne i vandrehallen på Stortinget etter valgresultatet var klart sa Hareide at han ikke garanterer KrFs støtte.

Hareide vil ikke gi noen garantier i forkant av de kommende forhandlingene med de andre borgerlige partiene.

–Det jeg har forstått, er at Erna Solberg har invitert dem som har pekt på henne, der det vil være samtaler om den typen spørsmål, uten at jeg nå skal begynne å prosedere rundt hva som skal komme derfra. Vi ønsker sentrumhøyre-regjering så får vi se hva som skjer. Hvis det ikke blir den type regjering, går vi i opposisjon, men vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sier Hareide under partilederrunden på Stortinget.

Frp og Siv Jensen klare for forhandlinger

KrFs motvilje til mulig videre samarbeid med Frp, er ikke noe sistnevnte tenker på valgnatten. Siv Jensen sier hun er rede til å sette seg ned med de andre borgerlige partiene for å finne ut hvordan de skal samarbeide.

- I dag skal vi først og fremst glede oss over at vi har gjenvunnet flertallet. Så skal vi snakke sammen om gode løsninger, sa Frp-lederen i partilederdebatten.

- Jeg er veldig stolt i dag. Vi har vist velgerne at vi kan styre godt i utfordrende tider og har fått gjennomslag for Frps politikk. Vi har vært ærlige med velgerne våre, og det tror jeg vi får betalt for, sa Jensen.

På spørsmål om hun vil fjerne integrerings- og innvandringsministeren Sylvi Listhaug, til gleder for KrF og Venstre, svarte hun at hun var stolt av den jobben hun har gjort i valgkampen.

- Så skal vi sette oss ned og se på hvordan vi skal samarbeide de neste fire årene, sa Jensen, som avsluttet med å takke Støre og de andre for kampen.

TAKKET FOR STØTTEN: Jonas Gahr Støre takket alle som har bidratt til Arbeiderpartiets valgkamp.

- Det ble en formidabel kamp - og vi vant!

Solberg tror på løsning

Høyre-leder Erna Solberg har på sin side gjentatte ganger uttalt at hun fortsatt drømmer om en regjering med Høyre, KrF, Venstre og Frp. Det har hun tro på å få til.

– Jeg er sikker på at vi skal finne gode løsninger de neste fire årene og for fire partier. Derfor har jeg også invitert partilederne fra Frp, KrF og Venstre til samtaler der vi skal avklare hvordan vi skal føre dette samarbeidet videre, sa hun i forkant av partilederrunden.

Med knappe 90 prosent av stemmene telt opp, viste mandatfordelingen at de fire borgerlige får 89 mandater på Stortinget, mens de rødgrønne totalt får 80 mandater.





