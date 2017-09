Venstre ligger 600 stemmer over sperregrensen

Venstre er hårfint over sperregrensen, Støre har et knappest mulig flertall og 600.000 velgere har ennå ikke bestemt seg. Om fem dager er det valg.

Gjennomsnittet av meningsmålingene de siste sju dagene viser at det i praksis er dødt løp mellom blokkene.

Basert på snittet som utarbeides av Poll of polls , ligger Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt an til å få 85 mandater – mot 84 til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

For første gang så langt i valgkampen er Venstre i øyeblikket over sperregrensen når det beregnes et gjennomsnitt av siste publiserte måling fra hvert institutt den siste uken.

Marginene er ørsmå. Venstres ukesnitt er 4,02 prosent. Det tilsvarer litt under 600 velgere – dersom man legger antall avgitte stemmer ved stortingsvalget i 2013 til grunn.

Slik var fordelingen av de 169 mandatene på Stortinget ifølge et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger den siste uken.

Bestemmer seg sent

Samtidig er det rekordmange tvilere blant oss. Tallene fra den siste Norstat-målingen for NRK viser at 640.000 velgere ikke har bestemt seg. En snau uke før valget for fire år siden var 475.000 velgere fortsatt usikre.

At mange velgere bestemmer seg sent, er ikke noe nytt. For fire år siden var det over en kvart million velgere som først bestemte seg valgdagen.

Men et trekk ved årets valgkamp er at særlig Arbeiderpartiet har en høy andel tidligere velgere som fortsatt teller på knappene. Rundt 100.000 av Aps 2013-velgere er ennå ikke mobilisert, ifølge anslagene. Det er uvanlig for et parti som normalt har høyere lojalitet i velgergruppen.

Tendensene

Gjennom valgkampen har Arbeiderpartiet hatt en fallende kurve, Fremskrittspartiet har styrket seg og Miljøpartiet De Grønne har så vidt klatret over sperregrensen. Høyres oppslutning har vært stabil.

Venstre er i vekst, men langt fra på trygg grunn. SV ser ut til å ha sikret en viss avstand ned til sperregrensen. KrF ligger stabilt, men hårfint over. Sp har mistet litt av farten, men ser fremdeles ut til å kunne gjøre et sterkt valg. Rødt har fortsatt et stykke å gå før 4-tallet er innen rekkevidde.

Tettes til

En uke etter at årets valgkamp for alvor ble sparket i gang med den første TV-sendte partilederdebatten fra Arendal, lå Ap, SV, Sp, MDG og Rødt an til å få flertall med 89 mandater, mot 80 til Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Snaut tre uker senere har forspranget krympet til 85–84.

Oppslutningen om partiene i gjennomsnitt på målingene den siste uken er slik, med mandater i parentes: Ap 26,9 (48), Høyre 24 (41), Frp 15,6 (28), Sp 9,7 (17), KrF 4,9 (8), Venstre 4,0 (7), MDG 4,4 (8), Rødt 3,4 (2), andre 1,7 (0).

Dersom Venstres oppslutning justeres til 3,99 prosent og de øvrige partiene holdes uendret – endres styrkeforholdet mellom blokkene til 87 rødgrønt inkludert MDG og Rødt mot 82 til de borgerlige.

(©NTB)

Sett denne videoen?