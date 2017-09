Venstre og KrF diskuterer løsere støtte til blåblå regjering

Det blir ingen ny samarbeidsavtale for KrF, men partileder Knut Arild Hareide lover regjeringspartiene å ha en «konstruktiv tilnærming» i samtalene som kommer.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket i partilederdebatten at hun ikke vil haste igjennom samtaler med de to tidligere støttepartiene.

Hun vil gi Venstre og KrF tid til å områ seg, og vil legge vekt på å finne fram til en god samarbeidsform og diskutere premisser.

Trenger begge

De to tidligere støttepartiene var mer forsonlige i tonen enn tidligere da valgresultatet begynte å bli klart. Men Hareide gjentok at KrF ikke kan gi Høyre og Frp en garanti for de neste fire årene.

– Vi blir ikke et støtteparti til en blåblå regjering, sa han.

Alt later til at regjeringen Solberg II vil få et skjørere grunnlag enn Solberg I. Uten en avtale kan samarbeidet bli mindre forpliktende. Og mens Solberg før klarte seg med støtte fra kun ett av partiene for å beholde flertall, trenger hun nå støtte fra begge.

Hareide understreket at det blir opp til regjeringen selv om den kan regne med KrFs støtte framover.

– Den regjeringen vil selv bestemme hvor farlig den lever. Det er jo politikken som gjelder, sa Hareide.

Håper på gode løsninger

Under valgkampen var heller ikke Venstre innstilt på en ny periode med en avtale som støtteparti. Men partileder Trine Skei Grande gjorde det klart under partilederdebatten at hun håper de fire partiene klare å finne fram til gode løsninger.

– Nå har vi kommet til et punkt at vi har fått et mandat, og da må vi finne ut hvordan vi skal forvalte det mandatet, sa hun, og tilføyde at Venstres nye stortingsgruppe skal sette seg ned og snakke om hvordan de skal gå videre i forholdet til regjeringspartiene.

– I Venstre utgår den parlamentariske makten fra Stortingsgruppa, så jeg har behov for å samle dem rundt meg å bygge opp et mandat for den type samtaler, sa hun.

Hun gratulerte Erna Solberg med å ha fått fornyet tillit, og tilføyde at det har vært gøy å være på lag med henne.