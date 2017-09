Venstre raser over falsk valgbrosjyre

- Langt fra det vi står for.

«Hvis du vil ha Sylvi Listhaug som integreringsminister bør du stemme Venstre», står det på en plakat med bilde av Listhaug, og med Venstres logo og slagord på.

Denne brosjyren er falsk. Foto: Venstre

Valgbrosjyren er falsk, og skal ha blitt delt ut flere steder i Oslo de siste dagene, skriver Nordre Aker Budstikke.

- Vi har ikke laget den løpeseddelen, og alt tyder på at den er laget for å skade oss. Budskapet er langt fra det vi står for. En stemme til Venstre er jo nettopp en støtte til en annen integreringspolitikk enn det Frp og Sylvi Listhaug ønsker å føre, sier Oslo Venstres valgkampsjef, Marit Kristine Vea, til lokalavisen.

Hun ser alvorlig på saken, og sier de nå er opptatt av å få fram at plakaten ikke kommer fra Venstre.

Oslo Venstres valgkampsjef, Marit Kristine Vea.

- Vi er selvfølgelig skuffet og svært overrasket over at noen gjør sånt. Det er et skritt i retning av amerikanske valgtilstander. Jeg vil ikke spekulere i hvem som har gjort det, men vi kan ikke utelukke at det er noen fra et annet parti som ønsker oss under sperregrensen.

Venstre har foreløpig ikke tatt stilling til om de skal politianmelde saken.

