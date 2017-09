VG hevder V og KrF ikke får røre Listhaug

Men Frp ønsker begge sentrumspartiene velkommen i regjering.

Fremskrittspartiet står fortsatt bak invitasjonen til KrF og Venstre om å delta i regjering, hevder VG. Men premisset skal være at det er uaktuelt å flytte kontroversielle Sylvi Listhaug (Frp) fra posten som innvandringsminister.

– Venstre må gjerne bli med i regjering, hvis fokuset er på politikken og ikke på Sylvi Listhaugs retorikk, sier en anonym, men antatt «sentralt plassert kilde», til avisen.

Les også: KrF skeptisk til regjeringssamarbeid

Frp-politikeren som vil vere anonym for ikke å forstyrre forhandlingene mellom de fire partiene på borgerlig side, forutsetter at Listhaug får fortsette som innvandringsminister også i en regjering der Venstre og/eller KrF er med, hevder VG.

Fredag klokken 14.00 hadde Frp sitt første sentralstyremøte etter valget. Signalene om en firepartisregjering var positive.

Fylkesleder Gustav Bahus i Hordaland Frp tror en fireparti-regjering med Venstre og KrF som de nye tilvekstene på laget, vil bli bra for Norge.

Les også: DN hevder Erna Solberg lokker KrF med utenriksministerposten

– Det beste for landet ville nok vært om vi fikk en borgerlig flertallsregjering. Det har vist seg at det er mulig å få til gode løsninger med KrF og Venstre i første fireårsperiode. Disse partiene kan utgjøre et godt politisk-faglig verksted sammen med Høyre og oss i regjering også, sier fylkesleder for Hordaland Gustav Bahus til avisen.

Han fremhever også at det ikke er rom får «absolutte krav» i et samarbeid mellom V, KrF, Høyre og Frp, selv om VG hevder at ett av deres krav er at Listhaug ikke skal røres.

Mest sette video idag