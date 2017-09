Willoch: - Erna har vært veldig god

Den tidligere statsministeren tror det går mot fire nye år for Erna Solberg.

OSLO (Nettavisen): Mens stemmene telles opp, er det spent steming på partienes valgvaker. Så langt ligger det an til en borgerlig valgseier.

- Foreløpig synes jeg det ser veldig oppløftende ut. Man må jo være forsiktig å ikke ta noe for gitt før resultatet foreligger, men jeg håper og tror at dette skal gå bra, sier tidligere statsminister Kåre Willoch til Nettavisen.

Les også: Knut Arild Hareide: - Det har kostet å være ærlig

- Redd for uklar politikk



Willoch deltar mandag kveld på Høyres valgvake i Oslo.

- Så du har tro på fire nye år for Erna Solberg?

- Ja, jeg har faktisk det. Det er en veldig viktig oppgave som ligger foran henne, og jeg håper hun fortsetter med den dyktige stilen hun har vist hittil. Hun har vært en veldig god statsminister, sier Willoch.

- Hva frykter du dersom de rødgrønne tar over?

- Jeg er redd for at det blir en alt for uklar, økonomisk politikk, som vil bremse vekst og at det vil bli vanskeligere å løse de kompliserte økonomiske oppgavene, sier han.

Les også: Siv Jensen tok til tårene: - Jeg er så stolt

- Det blir spennende



Den tidligere statsministeren forteller at han nå skal følge innspurten i opptellingen tett utover kvelden.



- Jeg følger nøye med. Det er veldig spennende, sier Willoch.

Les også: Valgekspert: – Arbeiderpartiet har gjort et sensasjonelt dårlig valg



Har du sett denne?