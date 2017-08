Willoch: - Ikke overraskende at Ap sliter

- Det de sier er avdekket som uriktig.

ARENDAL (Nettavisen): - Jeg synes Arbeiderpartiet egentlig ikke bør være veldig overrasket over den negative trenden den siste tiden. Mye av det de sier er avdekket som uriktig, sier tidligere statsminister og Høyre-nestor Kåre Willoch til Nettavisen.

Arbeiderpartiet stuper på NRKs siste meningsmåling, til rekordlave 27,1 prosent. Willoch mener Ap bare har seg selv å takke.

Han viser til Ap har kritisert regjeringen for ikke å ha gjort nok for å motvirke effekten av oljeprisnedgangen. Den siste tiden har imidlertid de økonomiske indikatorene i Norge pekt oppover og Willoch mener at dette har vist at Aps kritikk har vært feilaktig.

Les også: Tajik om sjokkmålingen: - Jeg ser bare én årsak

- Det er veldig flott at vi er kommet gjennom dette dype oljeprisfallet med så lite krise innenlands. Det har nok det velgerne i høy grad lagt merke til. Regjeringen har gjort en god jobb, noe som gjør at de bør fortsette også etter valget, sier Høyres lengstsittende statsminister etter andre verdenskrig.

Les også: Dette sier Ap-nestleder Trond Giske om krisemålingen

Tror på gjenvalg

Han er optimist med tanke på mulighetene til å få regjeringen gjenvalgt.

- Jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg synes Erna er veldig dyktig og jeg var faktisk enig med det flertallet av velgerne som mente at hun var aller best på partilederdebatten, sier han.

Nettavisen mente imidlertid at Jonas Gahr Støre ble klar vinner av partilederdebatten

- Hvor trygg føler du deg på at regjeringen blir gjenvalgt?

- Det er helt feil å være trygg, men jeg ser gode muligheter.

- Sp er et tilbakeskrittsparti

Senterpartiet (Sp) gjør det imidlertid fortsatt bra på meningsmålingene. Willoch legger ikke skjul på at han har lite til overs for partiet som han satt sammen med i regjering i tre år på åttitallet.

- Jeg tillater meg å kalle Sp et tilbakeskrittsparti. Denne uvilje som de viser mot nødvendige reformer vil bli sterkt skadelig hvis den få gjennomslag, sier Willoch.

Han trekker spesielt frem kommunereformen, som Sp er en innbitt motstander av.

Les også: Ap-profil kritiserte Siv Jensen for terror-kommentar. Men Støre sa akkurat det samme

- Man trenger rimelig store kommuner med rimelig god anledning til å bygge ut allsidige, kunnskapsrike administrasjoner. Hvis man beholder mange bittesmå kommuner, blir det vanskelig å delegere nok oppgaver til lokale krefter, sier Willoch.

Ap har på sin side gått fra å være uttalt positive til en kommunereform til å bli stadig mer på linje med Sp.

- Jeg synes det er skuffende at Ap ikke har beholdt det standpunktet om nødvendige reformer som de hadde før. Man må huske at endringene skjer kolossalt raskt og det gjør reformer nødvendige, sier Willoch.