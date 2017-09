Vedum: - Debatten forflates av faktasjekk

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener medias faktasjekking forflater det politiske ordskiftet.

– Jeg tror faktasjekkerne svarer på et problem som ikke er så stort i Norge. Norsk politikk er veldig ordentlig, sier Vedum til Klassekampen.

Uttalelsen kommer etter at NRK-satsingen «Detektor» konkluderte med at Vedums påstand om at «statsminister Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett» faktisk er helt feil.

– Det er min politiske vurdering, og den er umulig å faktasjekke, sier Vedum.

Sp-lederen sier til avisen at NRK bommer når de operasjonaliserer «sentralisering» til å kun omfatte fem faktorer han nevnte i Stortingets spørretime i mai.

Vedum får støtte av Erling Borgen, professor i undersøkende dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer. Han tror faktasjekk-feberen er importert fra USA.

– I norsk sammenheng synes jeg dette med få unntak blir uinteressant, sier Borgen.

Seniorforsker i statsvitenskap ved Bygdeforskning, Jostein Vik, som har stilt opp i en «Detektor»-sendingen, er uenig. Han sier til avisen at det er svært positivt at mediene ettergår politikernes utsagn.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her