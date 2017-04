Venstre åpner som første norske parti for surrogatifødsel

ANNONSE

ÅLESUND: Venstres landsmøte vil som første norske parti at par som ikke kan få barn på normal måte, kan benytte seg av surrogatmor. Betingelsen er at dette skjer på frivillig basis.

Et mindretall i programkomiteen ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet i Ålesund søndag.

Nederlag for Venstre-topper

Venstres førstekandidat i Akershus, Abid Raja, og Venstres nestleder og førstekandidat i Hordaland, Terje Breivik, var blant dem som led nederlag i saken.

- Jeg var imot dette vedtaket, og slik sett er jeg skuffet. Ved siden av helsemessig risiko, kan surrogati gi psykiske utfordringer for kvinnen som bærer frem barnet og kanskje også for de barna som blir båret frem, sier Raja til Nettavisen.

- Jeg mener det er flere argumenter som taler imot surrogati. Det viktigste er at det bryter med det grunnleggende prinsippet om at hun som bører barnet fram ikke skal være barnets mor etter at barnet er født. Det rokker man ved noen av de mest grunnleggende følelsene til mennesker, sier Terje Brevik til Nettavisen.

- Fantastisk

I dag er surrogati forbudt. En undersøkelse som Aftenposten gjorde tidligere i år, viser imidlertid at et flertall av norske velgere, 54 prosent, mener at surrogati bør tillates.

Petter Toldnæs, Venstres førstekandidat i Agder, var blant dem som kjempet for forslaget som ble vedtatt.

- Jeg synes det er helt fantastisk at vi tør gå i front som første norske parti og vedta dette. Samtidig tar vi innover oss at mange allerede velger å få barn på alternative måter, sier Toldnæs.

Han mener vi har nok av dokumentasjon fra utlandet som viser at surrogati ikke er skadelig.

- Jeg opplever at i denne debatten er det magefølelsen som styrer, og at det er mye synsing, sier Toldnæs, som tror flere og flere partier i vil etter hvert lande ned lå det samme.

- Venstre er ofte front på slike spørsmål, sier han.

Tror ikke på gjennomslag i Stortinget

Raja trøster seg imidlertid med surrogati neppe får flertall i Stortinget med det aller første.

- Jeg har vært stortingsrepresentant i Stortinget i tre og et halv år, og jeg vet at sjansen for at dette får flertall for dette på Stortinget er veldig lav. Jeg ville i alle fall ikke sette pengene mindre på det, sier han.

