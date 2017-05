KREVER NYE SVAR: Regjeringens eget støtteparti frykter at IKT-skandalen i Helsevesenet kan spre seg. Her blir helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) intervjuet under et pressetreff om ruspolitikk i Oslo mandag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Venstre krever nye fra Høie om IT-lekkasje

Partiet frykter at datalekkasjen i Helsevesenet kan spre seg. Nå krever støttepartiet nye svar fra helseministeren.