Venstre-leder: - Vi klarte det magiske, to valg på rad over sperregrensen

- Vi skal snakke sammen, men skru ned forventningene, sier Trine Skei Grande før samtalene med Erna Solberg.

OSLO (Nettavisen): - Vi fikk til et fantastisk valgresultat gjennom en fantastisk lagjobb, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da hun talte på partiets sentralstyremøte torsdag.

Les også: Faktasjekket Støre - kalt inn på teppet

- Vi klarte det magiske - to valg på rad over sperregrensen, sa Venstre-lederen.

Hun innledet med å snakke om de viktigste politiske sakene for Venstre - i valgkampen og i den kommende stortingsperioden der skole, miljø, velferdsstatens bærekraft og friheten til å skape jobber står øverst. Hun beskrev Venstres kamp på disse områdene som en frihetskamp.

- Vi har troen på at det går an å få ned byråkratiet i norsk skole slik at lærerne igjen ser elevene, sa Skei Grande blant annet.

- Skru ned forventningene

- Når jeg har møte med statsministeren i kveld, innfrir jeg det første valgløftet, at vi skal snakke sammen. Jeg sier til journalistene at de kan skru ned forventningene. Mitt mandat er at vi skal ha mest mulig gjennomslag for Venstre-politikk, sa Grande om regjeringssamtalene.

Venstre holder torsdag landsstyremøte, blant annet for å diskutere borgerlig samarbeid etter valget.

Innleder forhandlinger

Venstre-lederen fikk onsdag mandat fra den nye stortingsgruppa til å innlede forhandlinger på borgerlig side.

Med seg har hun fire krav: Faglærte lærere til alle barn, lettere hverdag for småbedriftene, reformer av velferdsstaten og nye løft innen klima- og miljøpolitikken.

Les også: Skei Grande: - Lite sannsynlig at vi går i regjering med Frp

Mest sett siste uken