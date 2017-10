Venstre og KrF raser mot budsjettkutt: - Dramatisk

Én sak skaper full splid mellom regjeringen og støttepartiene før budsjettforhandlingene starter.

Reaksjonene er sterke etter at regjeringen i forslaget til statsbudsjett kutter all statsstøtte til 32 dyrevern- og miljøorganisasjoner fra nyttår.



Kuttforslaget har virkelig hisset opp samarbeidspartiene KrF og Venstre, som sier de ikke vil akseptere de dramatiske kuttene.

- Jeg er irritert over at vi mange plasser i Statsbudsjettet ser at regjeringen igjen legger inn omkamper som vi har avklart i tidligere budsjett. Vi synes det er veldig problematisk, sier KrFs næringspolitiske talsperson, Steinar Reiten, til Nettavisen.

- Dette skal reverseres



Totalt kuttes støtten til organisasjonene med 30 millioner kroner, og det største kuttet får 4H Norge, som mister over sju millioner kroner i støtte.

- For næringsfraksjonen til KrF er en reversering av dette er et av de prioriterte punktene vi vil ha med i KrFs alternative budsjett, sier Reiten.

Steinar Reiten.

Han understreker at organisasjonene er viktige for å fremme interessene for landbruk og dyrevelferd.

- Vi synes det er utrolig at regjeringen bare med et pennestrøk vil fjerne 30 millioner i støtte til organisasjoner som gjør et veldig viktig arbeid, sier han.

Venstre: - Er dramatisk



Reiten får støtte fra Venstres finanspolitiske talsperson, Terje Breivik.

- Det virker veldig lite gjennomtenkt, sier Breivik til Nettavisen.

Også han lover at dette er en sak de skal kjempe hardt for i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene, som trolig starter i begynnelsen av november.

- Det er liten tvil om at reversering av kuttene kommer til å stå høyt på prioriteringslista til Venstre i forhandlingene, sier Breivik, og påpeker:

- Uansett hvilke argument som ligger bak, og selv om det ikke nødvendigvis er store summer i statsbudsjettsammenheng, så er det beløp som er helt avgjørende for den enkelte organisasjon. At du skal kutte statsstøtten så kort tid før et nytt driftsår, er dramatisk, mener han.

- En betydelig innsats



Breivik kan rett og slett ikke skjønne bakgrunnen for kuttet.

- De gjør en innsats som fellesskapet setter pris på. Fellesskapet får langt mer igjen i reell innsats enn det man betaler. Her ligger det en betydelig, uvurderlig frivillig innsats som samfunnet har stor nytte av, sier han.

Både Venstre og KrF jobber nå med å utarbeide sine alternative budsjetter, som vil være klare om et par uker. Deretter starter budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Fristen for å bli enige er i god tid før jul slik at Stortinget får vedtatt budsjettet før nyttår.

For 4H Norge, som får det største kuttet, blir konsekvensene store.

MISTER STØTTE: Generalsekretær Signe Lindbråten i 4H Norge reagerer kraftig på at de mister all statsstøtte. - Konsekvensene blir store, sier Lindbråten.

- Jeg synes det er et skremmende signal fra regjeringen at de kutter så mange fantastisk gode tiltak som ligger inne i denne ordningen, sa generalsekretær Signe Lindbråten i 4H Norge til Nettavisen fredag.

4H må si opp 11 ansatte



4H Norge har i dag 15.000 barn og unge på sine medlemslister.

- For oss i 4H er det selvfølgelig kjempestore konsekvenser. For å takle et slikt kutt må vi si opp ansatte som jobber for å legge til rette for frivilligheten, og det vil også kunne gi utslag i dyrere aktiviteter og kontingent for barn og unge, sa Lindbråten.

- Hvor mange ansatte må dere si opp?

- Det vil i hvert fall være 11 stykker. Vi har først og fremst ansatte i fylkene som jobber med barna, sa generalsekretæren.

4H Norge mister 7,1 millioner kroner i statsstøtte. Norges Vel mister 2 millioner kroner i støtte, Vitenparken 3,2 millioner og Det norske Skogselskap 1,1 millioner.

Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen mister også all sin støtte.

Disse organisasjonene mister statsstøtten (kronebeløp i parentes):

Biologisk-dynamisk Forening (151.500)

Bondens marked (505.000)

Det norske Skogselskap (1.151.400)

Dyrebeskyttelsen (404.000)

Dyrevernalliansen (504.000)

Dyrevern Ung (101.000)

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (1.515.000)

Geitmyra matkultursenter for barn (404.000)

Hageselskapet (1.111.000)

Hanen (2.070.500)

Hest og Helse (202.000)

Kvinner i skogbruket (173.720)

Matsentralen Oslo (300.000)

Matvett AS (415.000)

Natur og Ungdom (101.000)

Nettverk for GMO-fri mat og fôr (1.500.000)

NOAH - for dyrs rettigheter (500.000)

Norges Birøkterlag (223.210)

Norges Bygdekvinnelag (404.000)

Norges Bygdeungdomslag (101.000)

Norges Vel (2.020.000)

Norske lakseelver (505.000)

Norsk Gardsost (252.500)

Norsk Kulturarv (353.500)

Norsk seterkultur (151.500)

OIKOS - Økologisk Norge (2.929.000)

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket (252.500)

Spire (101.000)

TreSenteret (303.000)

Ungt entreprenørskap (350.000)

Vitenparken (3.282.500)

4H Norge (7.171.000)

Kilde: Statsbudsjettet, støtte til organisasjoner i 2016 (siste regnskapstall).

