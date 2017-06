Venstre på bunn i sosiale medier

ANNONSE

Det er stor forskjell i hvor mange personer, rekkevidde og antall menensker som nås av de forskjellige politiske partiene på nett.

Nettavisen har ved hjelp av analyseverktøyet Crowdtangle valgt å fokusere på interaksjoner, altså antall likes, delinger og kommentarer som de offisielle sidene til partiene får på Facebook.

En lignende analyse er gjort i Teknisk Ukeblad, av redaktør Svein-Erik Hole, som blant annet skriver følgende:

- Hvis den politiske annonseringen på Facebook klinger godt i ørene, kan det være fordi den er skreddersydd for å påvirke folk akkurat som deg. Du er kartlagt gjennom dine digitale spor, og markedsførerne vet ganske nøyaktig hva du vil høre.

Her er topplisten for partier i sosiale medier



1. Fremskrittspartiet FrP (1)

2. Høyre (2)

3. Arbeiderpartiet (3)

4. Rødt (7)

5. Demokratene i Norge (4)

6. SV - Sosialistisk Venstreparti (5)

7. Senterpartiet (8)

8. Miljøpartiet De Grønne (6)

9. KrF Kristelig Folkeparti (10)

10. Venstre (9)

(Tallet i parantes er tallet for totalt i år)

Topplisten viser likevel store forskjeller. Gjennomsnittet for interaksjoner de siste 7 dagene er 12.100 for partiene. Det er kun to partier over snittet: FrP med 67.200 og Høyre med 22.600. Venstre på sin side har 871. FrP har med sine tall et høyere interaksjonstall enn Aftenposten, men er litt bak Nettavisen.

Dette er de tre postene som har fått mest delinger, kommentarer og likes de siste 7 dagene:

