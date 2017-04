Venstre sier nei til norsk EU-medlemskap

ANNONSE

ÅLESUND: En rekke Venstre-politikere tok til orde for at Venstre skulle støtte norsk EU-medlemskap i partiets nye program, mens andre advarte mot å ta en ny EU-strid nå. Striden har historisk vært svært opprivende for partiet, og førte til at Venstre ble splittet i to partier på 70-tallet.

Venstre vedtok uttalelsen som kan felle regjeringen

Forslaget om å ta inn et punkt om at Venstre støtter et norsk EU-medlemskap i partiets nye program, ble nedstemt etter en svært jevn avstemning med 113 mot 107 stemmer. Finnmark Venstre tar oppgjør med Frp-samarbeid.