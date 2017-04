Venstre vedtar å stoppe oljeutvinning i Barentshavet

ANNONSE

ÅLESUND: Venstre har dermed vedtatt en enda tøffere ståsted mot oljeutvinning enn hva som sto i programkomiteens utkast og hva Venstre-ledelsen ønsket.

Venstre vil dermed ikke at utdelingene av konsesjoner for oljeutvinning i Barentshavet og Norskehavet, som startet i fjor, skal gjennomføres.

102 blokker

Olje- og energidepartementet foreslår i 24. konsesjonsrunde å lyse ut 102 blokker. Den er fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.

Forslaget skal sendes ut på offentlig høring, med sikte på utlysning av blokker i andre kvartal og med søknadsfrist for oljeselskapene i siste kvartal 2017.

Seier for Unge Venstre

Det var forslaget til Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, som fikk gjennomslag på landsmøtet.

- Dette var Unge Venstres viktigste sak inn mot landsmøtet. Vi mener Notge trenger en mer kunnskapsbasert oljepolitikk som er i tråd med Parisavtalen. 24. konsesjonsrunde er laget før Parisavtalen, og jeg frykter at hvis vi hadde gjennomført 24. konsesjonsrunde, hadde det skapt stor kliamrisiko. Det kunne også skade norsk velferd på sikt ved å gjennomføre investeringer som ikke er lønnsomme, sier Hustveit til Nettavisen.

Vant: Tord Hustveit er leder i Unge Venstre.

Han understreker at han ikke tror oljealderen i Norge er over ennå.

- Vi vil fortsatt ha oljevirksomhet i Norge i tiden fremover, men vi vil ha en mer begrenset oljevirksomheten hvis dette vedtaket går gjennom, sier han.

- Kan leve med vedtaket

Venstre-leder Trine Skei Grande tok selv til orde for å beholde den opprinnelige teksten, som ikke innebar at kategorisk avvisning av 24. konsesjonsrunde.



I stedet skulle konsesjonsrunden ikke tildeles hvis det ikke er "klimamessig, miljømessig eller økonomisk bærekraftig innenfor rammene av Parisavtalen."

TAPTE: leder i Venstre, Trine Skei Grande.

Men dette forslaget ble altså avvist til fordel for en enda strengere formulering.

Skei Grande insisterer på at hun kan godt leve med landsmøtets vedtak.

- Det var ikke uventet at kompromisset ville ville. Jeg mener vi hadde en ganske restriktiv formulering i den opprinnelige formuleringen, men at folk hadde behov for å stramme inne enda mer, sier Skei Grande til Nettavisen.

Hun sier det ikke opplever det som et nederlag for Venstre-ledelsen.

- Jeg skal klare å forsvare dette vedtaket i alle forum, sier hun.

