Venstre vedtar at barn av flyktninger automatisk får statsborgerskap

ÅLESUND: Venstre vil ikke at barn av flyktninger født i Norge kan bli deportert fordi foreldrene mister status som flyktninger. I stedet vil partiet at de får statsborgerskap fra fødselen, og dermed også rett til å søke om familiegjenforening.

Partiets landsmøte vedtok forslaget med stort flertall i Ålesund søndag, til tross for at landsstyret hadde gått inn for å avvise forslaget.

- Det er en stor seier for barn. Jeg er utrolig glad for det, sier Idun Bortne i Hordaland Venstre til Nettavisen.

Hun tok til orde for forslaget om automatisk statsborgerskap ved fødsel fra talerstolen.

- Betyr ikke dette at foreldrene også vil få statsborgerskap?

- Ikke nødvendigvis, men det er klart at hvis foreldrene mister flyktningstatusen sin, kan barnet søke om familiegjenforening. Dette var et ønsket mål for meg. Er de født i Norge, er de norske, sier Bortne.

- Har beskyttelsesbehov Hun sier at så lenge man har fått flyktningstatus, så har man beskyttelsesbehov. - Får du barn i en slik setting, bør man ikke vente sju år før man kan søke om statsborgerskap. Barn av foreldre med beskyttelsesbehov bør ha den ekstra beskyttelsen som et statsborgerskap gir, sier Bortne. I sitt nye program går Venstre også inn for å utvide rettighetene til barn som flykter alene. Partiet vil også sørge for at dagens omstridte alderstesting er i tråd med FNs anbefalinger