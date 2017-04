Venstre vedtok å gå inn for gratis barnehage for lavinntektsfamilier

ANNONSE

ÅLESUND: På helgens landsmøte i Ålesund var barnehagespørsmålet blant de viktigste sakene partiet skulle vedta.

Hele fire ulike modeller lå på bordet. Programkomiteen gikk i utgangspunktet inn for å innføre gratis barnehage og SFO for alle, mot kutt i barnetrygden.

– Vi ønsker å erstatte én universell ordning, barnetrygden, med en annen, nemlig barnehage, sa nestleder i programkomiteen Guri Melby da hun argumenterte for modellen.

Motbør

Men fra talerstolen fikk hun motbør av Venstre-leder Trine Skei Grande, som er skeptisk til å kutte i barnetrygden.

– I min bydel, Gamle Oslo, er det mange fattige familier og mange barn i hver familie. Det som fungerer, er å gi dem en barnehage og en god skole. Det er veien ut av fattigdom, og det er disse familiene som barnetrygden er viktig for, sa Venstre-lederen.

– Barn blir ikke billigere når de begynner på skolen, framholdt hun.

Landsmøtet valgte til slutt å støtte landsstyrets innstilling om en barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier. Barnetrygden skal videreføres på dagens nivå, men partiet vil imidlertid se nærmere på modeller for å omfordele dem.

– Dette er et skritt i riktig retning, mener Abid Raja.

Fembarnsfaren hadde håpet at landsmøtet i Ålesund ville gå inn for hans foretrukne alternativ – gratis SFO for alle og billigere barnehage.

– Det ville vært et hopp i riktig retning, mener Raja.

Venstre-landsmøtet vedtok også å erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass. Et forslag om å skattlegge barnetrygden fikk imidlertid ikke flertall.

Dødshjelp og surrogati

Også viktige verdispørsmål som aktiv dødshjelp og altruistisk surrogati på dagsordenen søndag.

Trass i iherdig argumentasjon fra Unge Venstre besluttet landsmøtet å si nei til å utrede aktiv dødshjelp.

– Stater skal ikke drepe sine borgere. Det er ikke en stats oppgave i et liberalt samfunn, sa Grande fra talerstolen.