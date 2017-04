Venstre vedtok uttalelsen som kan felle regjeringen

ANNONSE

ÅLESUND: Kun mot et titalls stemmer vedtok Venstres landsmøte uttalelsen som kan felle den sittende regjeringen.

Den politiske uttalelsen sier at partiet vil søke samarbeid på borgerlig side.

Vedtaket gir samtidig ingen garantier om hvem partiet vil samarbeide med eller hvem de kan støtte i regjering. Partiet garanterer dermed ikke en borgerlig regjering ved borgerlig flertall etter valget, slik Venstre gjorde for tre og et halv år siden.

Den endelige uttalelsen lyder som følger: "Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget".

Raja var skeptisk

Innad i partiet er det sterke reaksjoner på partileder Trine Skei Grandes utspill tidligere i uken om å tvinge Frp ut av regjering.

– Det kom som lyn fra klar himmel at vi etter valget skal finne på en sak for å felle regjeringen. Det er svært uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi skal kaste Frp og Høyre ut av regjering, for så å tre inn selv, sier Venstres Abid Raja til Dagbladet. Han forteller at reaksjonene internt har vært sterke, men at ikke mange vil si noe offentlig.

I mellomtiden har Skei Grande gått tilbake på dette. Når Nettavisen snakker med Abid Raja etter at landsmøtet gjorde vedtaket om borgerlig samarbeid, er tonen en annen.

FORNØYD MED VEDTAKET: Abid Raja under Venstres landsmøte i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Jeg er strålende fornøyd med at vi har vedtatt at Venstre er nøkkelen til borgerlig flertall og at vi skal samarbeide på borgerlig side etter valget. Nå tror jeg mange velgere kan beroliges med at vi står klart på borgerlig side og vil bidra til å skape ro rundt dette, sier Raja.

- Men dere garanterer ingen borgerlig regjering gjennom dette vedtaket?

- Nå har vi et helt klart, tindrende flertall om at vi skal søke makt på borgerlig side. Det finnes ingen garantier for noe, sier han.

- Men uttalelsen kunne vært tydeligere?

- Dette er så tydelig at jeg tror at ingen andre enn media som leser dette vil tolke dette som utydelig. Jeg forstår at media har et sterkt behov for gi inntrykk av at dette ikke er tydelig nok, men alle som kan lese norsk, kan lese dette og gjøre opp sin egen mening. Jeg tror ikke det blir tydeligere enn dette, sier han.

Dørum og Rotevatn talte for

På landsmøtet tok både gamle og yngre Venstre-stjerner til orde for at redaksjonskomiteens uttalelsen skulle stå uendret.

Både stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn og tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum, samt nestleder Ola Elvestuen, tok til orde for uttalelsen.

- Den balansen som vi har i denne uttalelsen er en god balanse. Vi sier noe om hva vi vil som parti og hvor vi vil søke samarbeid. Det er på borgerlig side sammen med de partiene vi samarbeider mest med, sier Rotevatn.

-Det er ikke sånn at Venstre bestemmer om vi skal i regjering, det er velgerne, og akkurat nå er vår viktigste jobb å overbevise dem, sa han.

Han fikk støtte fra Venstre-veteran Odd Einar Dørum.

- Venstre er nøkkelen til en borgerlig regjering og jeg anbefaler sterk uttalelsen, sier Dørum fra talerstolen.

Tydelig ønske om blågrønn regjering

Før avstemningen tok Skei Grande tydelig til orde for en løsning uten garantier om borgerlig regjering ved borgerlig flertall etter valget.

- I Venstre er det veldig stor enighet rundt hvilken regjering man vil ha, nemlig en borgerlig regjering med Høyre, KrF og oss, sier Skei Grande til Nettavisen.

- Hvis dere må velge, hvem vil dere heller ha i regjering enn Ap og Frp?

- Vi vil ha en blågrønn regjering. Det er det vi går til valg på, sier Skei Grande.

Hun håper også for at en slik regjering kan samarbeide både til med Frp og partiene på venstresiden.

