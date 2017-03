Venstre vil ikke garantere borgerlig regjering etter valget

ANNONSE

Venstre har støttet en regjering bestående av Høyre og Frp de siste tre og et halvt årene. Partiet lovet dessuten før Stortingsvalget i 2013 at et borgerlig stortingsflertall vil gi en borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister.

Nå kommer det andre toner fra Venstre. Venstre vil ikke garantere en borgerlig regjering etter valget.

Vil ha Frp ut

- Vi ønsker en borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister etter valget. Men vi vil ikke komme med garantier eller krav som jeg ser at andre partier gjør. All min livserfaring tilsier at da får man gjennom lite politikk, sier partileder Trine Skei Grande til Nettavisen.

- Så dere garanterer ikke en borgerlig regjering selv med borgerlig flertall.

- Det vi har sagt er at vi ønsker en blågrønn regjering. Det er vårt utgangspunkt, sier Grande.

- Og en blågrønn regjering inkluderer ikke Frp?



- Nei, den inkluderer ikke Frp. Hvis du ser på tallene ved forrige valg, som var kommune- og fylkestingsvalget i 2015, så hadde Krf og Venstre større oppslutning enn Frp har, sier Grande.

Hun viser til at de to sentrumspartiene fikk 11 prosent ved valget i 2015, mens Frp fikk 9,5 prosent.

- Opp til velgerne

- For fire år siden sa dere at dere garanterte en borgerlig regjering hvis det var borgerlig flertall. Hva har endret seg?



- Nå er det ganske klart at vi vil i regjering, vi vil ikke ha en samarbeidsavtale. Da må vi løfte regjeringsalternativet vårt mye sterkere, sier Grande.

- Hvordan skal dere få til det gitt av Frp gjerne vil fortsette i regjering og Høyre gjerne vil ha dem med?

- Det er opp til KrF og Venstre å bli større enn Frp. Det kan godt skje og at statsministeren har også innrømt at det finnes to alternativer på borgerlig side. Dette må velgerne bestemme, sier Grande.

Sliter på meningsmålinger

Venstre har på flere meningsmålinger slitt med å komme over sperregrensen og Grande innrømme at budsjetthøsten var veldig krevende for partiet.

Arbeiderpartiet under 30 prosent







- Ultimatumet fra regjeringen kom på et dårlig tidspunkt for samarbeid og skadet nok Venstre kanskje aller mest, sier Grande. Venstre brøt i høst budsjettforhandlingene med regjeringen etter bilpakkekrav fra regjeringen, men partene fant senere sammen igjen. - I tiden fremover må vi vise hvordan vi leverer i praksis politikk og hvordan vi får gjennomslag i sakene våre, sier Grande. Hun viser til lærerløftet, miljø og klimaskiftet og innføring av gratis kjernetid i barnehagen for lavtlønnsfamilier som noen av sakene Venstre har gått gjennomslag for. - Dette vil vi tjene på som nasjon i mange tiår fremover, sier hun, som nå ønsker å gjerne kontantstøtten. Venstre vil fjerne kontantstøtten



- Vi vil innføre en ventestøtte i stedet. De som ikke får barnehageplass, skal få kontantstøtte. Jeg bor i gamlebyen jeg ser mange av familier som sliter. Det å få disse mødrene ut i jobb er nøkkelen til å god integrering og bekjempe fattigdom, sier Grande.