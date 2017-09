Vil gi flyktninger fortrinnsrett til barnehageplass

- Urimelig, mener Frp om forslaget fra Oslo-byrådet.

Byrådet i Oslo vil endre barnehageforskriften, og foreslår to barnehageopptak i året: 1. mars og 15. august. I tillegg vil de gi nyankomne flyktninger fortrinnsrett til barnehageplass.

URIMELIG: Frps vararepresentant i Oslo bystyre, Aina Stenersen, mener det er urimelig å gi barn av flyktninger fortrinnsrett til barnehageplass.

Fremskrittspartiet mener imidlertid at det er feil å gi flyktningbarn fortrinnsrett.

- Det mener jeg er urimelig. Alle må likebehandles, og med tanke på den store andelen minoriteter Oslo allerede har i barnehagene, blir det feil å prioritere en gruppe fremfor en annen, sier Aina Stenersen, tidligere leder i Oslo Frp og vararepresentant i Oslo bystyre, til Nettavisen.

Les også: Listhaug mener mange flyktninger får for dårlig tilbud

- Oslo kan ikke vente på regjeringen



De som ifølge forslaget skal få fortrinnsrett, er barn av foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

- De nye reglene vil gi foreldre bedre forutsigbarhet for når de kan forvente å få barnehageplass, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), i en pressemelding.

Byrådet påpeker at det er en stor økning i antall barn av flyktninger i Oslo, og at de har et stort behov for barnehageplass så fort som mulig.

«Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn», skriver de i pressemeldingen.

- Oslo kan ikke vente på en regjering som ikke tar ansvar, derfor vil vi gi disse barna en prioritet i barnehageopptaket slik at disse familiene kan komme i gang med viktig læring. Dette er integrering i praksis, sier Tellevik Dahl.



Les også: Ap vil foreslå asylendringer snarest



- Ingen skal ha fortrinnsrett



Stenersen mener byrådet bør endre sitt forslag, slik at alle barn i Oslo har like stor mulighet til å få barnehageplass.

- Det er denne forskjellesbehandlingen vi ikke ønsker. Ingen skal ha fortrinnsrett. Alle barn i Oslo skal ha rett til å søke seg en barnehageplass uansett hva slags situasjon de kommer fra, påpeker hun.



Hun viser til at Oslo har mange minoritetsspråkelige barn som også har utfordringer med å lære seg norsk og å bli integrert.

- Disse må jo også få tilbud om barnehageplass som alle andre, sier hun.

Les også: Oslo kommune får si nei til private barnehager

Mest sett siste uken