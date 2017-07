Oslo Frp kommer med et konkret lovforslag etter sommeren, sier leder Mazyar Keshvari.

En av fire flyktninger som flytter etter å ha blitt bosatt i Norge, velger Oslo som sitt nye hjemsted, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Etter sommeren vil Oslo Frp komme med et konkret forslag til hvordan man skal hindre flyktninger i å bosette seg i Oslo. Dette skal gjøres ved å nekte dem stønad hvis de flytter. Oslo Frps leder, Mazyar Keshvari forklarer til TV 2:

– I praksis kan det skje på den måten at når flyktninger blir bosatt rundt omkring i Norge, så lenge de er på introduksjonsordningen og ikke kan finansiere sin egen bopel og livsopphold, så kan de ikke flytte til hovedstaden. Gjør de det, så mister de all støtte.

BØHLER: Jan Bøhler (Ap).

Arbeiderpartiets Jan Bøhler sier at han siden 90-tallet har kommet med forslag om ulike lovmessige hindringer for å stoppe tilstrømningen av flyktninger til Oslo. Han støtter Frps utspill, men tror at utspillet er valgkamp-flesk.

– Får litt smaken av valgkamputspill som man ikke har tenkt å gjøre noe med etter valget. Jeg er opptatt av at flest mulig skal bli boende rundt i landet, og ikke bare samle seg i noen bydeler i Oslo. Så hvis forslaget er reelt, så er det klart at jeg gjerne vil se på det, sier Bøhler til TV 2.