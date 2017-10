- Dziewczęta wykorzystywane do przenoszenia broni

Stovner w Oslo: Policja zwraca uwagę na nowe zjawisko wśród młodzieży.

W ostatnich kilku tygodniach problem rosnącej przemocy, wśród uczniów w Oslo, na stałe zagościł w norweskich mediach. Statystyki policyjne pokazują bowiem znaczący wzrost agresji wśród nastolatków uczęszczających do szkół w stolicy kraju. Wzrost ten jest szczególnie widoczny wśród dziewcząt.

– Chłopcy wciąż są odpowiedzialni za większość przypadków stosowania przemocy, ale to wśród dziewcząt widzimy najsilniejszy wzrost agresji, twierdzi w rozmowie z NRK, Jarle Kolstad, szef wydziału zapobiegania przestępczości policji w Stovner.

NRK ujawnia, że policja obserwuje nasilający się trend wśród młodocianych gangów, polegający na wykorzystywaniu dziewcząt do przenoszenia broni. W przypadkach aktów przemocy, policja koncentruje się zwykle na chłopcach, co z kolei pozwala dziewczętom wymknąć się niepostrzeżenie i uniknąć kontroli.

– Dotyczy to zarówno małej broni ręcznej, elektrycznej jak i cięższych narzędzi. To typowe ostatnio zjawisko, że biorący udział w bójkach nie noszą przy sobie swojej własnej broni, tylko wykorzystują do jej przenoszenia dziewczęta, opowiada Kolstad dla NRK.

Codzienne bójki

Policja uważa, że szkolne środowisko w Oslo jest w tym roku dużo bardziej niespokojne niż kiedyś. Kolstad twierdzi, że nie tylko częstotliwość występowania aktów przemocy wyraźnie wzrosła.

- Zakres działań przestępczych wzrasta równolegle wraz z częstotliwością popełnianych przestępstw i wykroczeń i obejmuje dzisiaj mobbing, przemoc, groźby, bójki oraz handel narkotykami.

Niedoszacowanie

Seria artykułów Dagsavisen dotycząca szkół w Oslo pokazuje, że istnieje mocne niedoszacowanie rzeczywistej liczby aktów przemocy wśród młodzieży.

Pytani przez dziennikarzy nauczyciele stwierdzali, że problemy z agresją w szkołach są wyciszane przez władze szkół, a odpowiedzialność za rozwiązywanie tych trudnych spraw spychana jest wyłącznie na nich.

W zeszłym roku sami nauczyciele w Oslo zgłosili aż 1.940 przypadków agresji uczniów wobec nauczycieli. Około 900 zdarzeń były to poważne przypadki związane z zastosowaniem bezpośredniej przemocy wobec nauczycieli: kopnięcia, uderzenia z użyciem narzędzi, groźby z użyciem noża, ugryzienia oraz inne poważne akty agresji.

Liczba tych przypadków jest ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Żadnego z tych aktów przemocy nie zgłoszono do Inspekcji Pracy.

