50 lat temu znaleziono pierwszą norweską ropę naftową

Latem 1967 roku natrafiono na pierwszą norweską ropę naftową. Stało się to dwa lata po pierwszej rundzie przydzielania koncesji na odwierty w norweskim szelfie kontynentalnym Morza Północnego.

Wszystko zaczęło się w roku 1965. Na dwa lata przed tym, jak pierwsza norweska ropa pojawiła się na platformie „Ocean Traveler”. Licencję numer 001, obejmującą obszary szelfu położone 250 km na zachód od Stavanger, otrzymała amerykańska firma Esso Exploration Norway, podaje portal Sysla

W roku 1965 zakończono pierwszą rundę przyznawania koncesji, a pierwsze odwierty poszukiwawcze rozpoczęto latem w roku 1966. Poszukiwania w angielskich i holenderskich obszarach szelfu napawały optymizmem.

– Podczas prowadzenia odwiertów było już jasne, że jakieś zasoby ropy znajdują się w obszarach objętych poszukiwaniami. To był dobry znak. Nie było jednak śladów prowadzących do właściwych złóż, mówi geolog Dag Bergslien z ExxonMobil Norway. Kolejnego lata nastąpił przełom i odnalezienie pierwszych norweskich złóż ropy naftowej stało się faktem.

-Od tego czasu nie mieliśmy już do czynienia wyłącznie z możliwoścą występowania ropy. Latem 1967 roku mieliśmy już na to dowody. To były bardzo dobre wiadomości, mówi Bergslien.

Odkrycie utrzymywane było w ścisłej tajemnicy, gdyż konkurencja w wyścigu do zasobów ropy była wówczas ogromna. Dwa lata później firma Phillips Petroleum Company zlokalizowała pierwsze norweskie pole naftowe „Ekofisk”. Jest to jedno z największych i najbardziej produktywnych pól na norweskim szelfie, a jego zasoby obejmują zarówno ropę jak i gaz. Zasoby te dostępne są na głębokości 3000 metrów pod poziomem dna morskiego.

Produkcję na polu rozpoczęto w 1971 roku.