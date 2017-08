Albańscy przestępcy pracowali na Zamku, dla policji oraz w rezydencji premiera

Albańska grupa przestępcza założyła nielegalną firmę malarską i wykonywała zlecenia między innymi w rezydencji premiera Norwegii oraz na Zamku Królewskim, ujawnia nowa książka.

Siatka przestępcza wykonywała również prace w budynkach rządowych, urzędzie podatkowym, Ministerstwie Obrony oraz w lokalach policji, informuje NRK.

Te sensacyjne informacje pochodzą z książki dziennikarza Einara Haakaas: «Malowanie na czarno: przestępcy budują Norwegię» (oryginalny tytuł: Svartmaling: Kriminelle bygger Norge).

Auto książki ujawnia w jaki sposób grupa przestępcza, w ciągu pięciu lat, przejęła dużą część norweskiej branży malarskiej.

- Przede wszystkim jest to przerażające i pokazuje jak naiwni potrafią być Norwegowie, powiedział dla NRK Jørgen Leegaard, dyrektor norweskiego Stowarzyszenia Przemysłu Budowlanego.

Leegaard twierdzi, że zwykłe, legalne firmy nie są przygotowane na rywalizację o zlecenia ze zorganizowanymi grupami łamiącymi prawo.

- Przestępcy potrafią się doskonale przygotować do wygrywania przetargów. Norwegowie są zaś przyzwyczajeni do funkcjonowania na rynku o wysokim stopniu zaufania, co ułatwia zadanie grupom przestępczym.