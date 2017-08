Badania: Jeden na dwóch Norwegów uważa, że zachodnioeuropejskie i muzułmańskie sposoby na życie są ze sobą sprzeczne

Muzułmańskie i zachodnioeuropejskie recepty na życie są wzajemnie sprzeczne, twierdzi co drugi ankietowany.

Badania przeprowadzone zostały przez Norweski Panel Obywatelski działający przy Uniwersytecie w Bergen, a ankietowani odnieśli się do pytania dotyczącego zgodności muzułmańskich i zachodnioeuropejskich „sposobów na życie”. Z opublikowanych badań wynika, że większość zapytanych uważa, iż sposoby te można określić jako „w pewnym stopniu zgodne”. Prawie co drugi ankietowany stwierdził jednak, że są one ze sobą sprzeczne.

Odpowiedzialna za panel obywatelski profesor Elisabeth Ivarsflaten z Uniwersytetu w Bergen prowadzi m.in. badania nt. zmian w postawach Norwegów wobec imigracji i integracji.

- Wyników tych badań nie da się prawidłowo zinterpretować bez zestawienia ich z innymi przeprowadzonymi przez nas badaniami.

– Ogólnie możemy powiedzieć, że większość ankietowanych chce integracji środowiska muzułmańskiego z norweskim społeczeństwem, ale nie za wszelką cenę, stwierdza Ivarsflaten

Twierdzi ona ponadto, że inne wyniki badań wskazują, że większość społeczeństwa uważa, iż muzułmańskie tradycje i religia powinny być respektowane, ale nie chronione.

– Istnieje wyraźna granica pomiędzy respektowaniem tych tradycji a wspieraniem ich, dodaje.

W kwestii zgodności muzułmańskich i zachodnioeuropejskich recept na życie, najbardziej sceptyczni są wyborcy Partii Postępu (Frp). Prawie ośmiu na dziesięciu pytanych odpowiada, że te dwa systemy wartości są nie do pogodzenia. Wśród wyborców Partii Konserwatywnej (Høyre) i Norweskiej Partii Centrum (Senterpartiet, Sp), około połowa ankietowanych jest podobnego zdania.