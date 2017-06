Buffon o swoim potencjalnym następcy: - Najlepszy możliwy wybór

ANNONSE

W wywiadzie dla Sky Sport Italia Gianluigi Buffon (39) wyjawił, że jego kariera sportowa powoli dobiega końca. Zawodnik stwierdził, że odejdzie na sportową emeryturę prawdopodobnie już w przyszłym roku, po zakończeniu Mistrzostw Świata w Rosji.

Wydaje się, że legendarny bramkarz już wie kto powinien zastąpić go w bramce Juventusu.

We Włoszech pojawiły się pogłoski, że to Wojciech Szczęsny, polski bramkarz Arsenalu Londyn, zostanie w przyszłym sezonie konkurentem, a w kolejnych latach następcą Buffona w klubie.

- Przejście do Juventusu Turyn to dla niego najlepsza decyzja jaką mógłby podjąć, mówi Buffon pytany, co sądzi o Szczęsnym.

- Szczęsny rozegrał fantastyczny sezon, tak więc myślę, że Juventus dokona najlepszego możliwego wyboru sprowadzając go do Turynu.

Zarówno włodarze klubu z Turynu jak i sam Buffon znają doskonale umiejętności polskiego bramkarza. Wojciech Szczęsny od dwóch sezonów pozostaje bowiem na wypożyczeniu we włoskim AS Roma.

- Najsilniejszy klub i świetny bramkarz

Buffon uważa ponadto że połączenie najmocniejszego klubu ligi włoskiej z bramkarzem, który rozegrał w niej najlepszy sezon jest naturalnym krokiem w kierunku zawarcia „inteligentnego małżeństwa”.

- W przyszłym sezonie będziemy zwyczajnie rywalizować o miejsce w bramce. Lepszy z nas będzie grał. Szczęsny na pewno nie będzie żałował decyzji o przejściu do Juventusu Turyn.

Wszystko wskazuje więc na to, że będziemy mieli drugiego Polaka, po Zbigniewie Bońku, w najbardziej utytułowanej drużynie Włoch.