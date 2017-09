Chcą ograniczenia wsparcia finansowego muzułmańskich wspólnot religijnych

Minister kultury Linda Hofstad Helleland chce zmian w zasadach przyznawania publicznego wsparcia finansowego, udzielanego wspólnotom religijnym. Nowe przepisy najbardziej uderzają we wspólnoty muzułmańskie.

OPINIE NETTAVISEN: Co roku gminy wypłacają 6,1 miliarda koron w ramach publicznego wsparcia udzielanego Kościołowi Norweskiemu i pozostałym związkom wyznaniowym. Pieniądze dzielone są automatycznie i bez specjalnego nadzoru.

Ministerstwo Kultury przesłało już do konsultacji projekt zmian w przepisach dotyczących wspólnot religijnych i związków wyznaniowych. Głównym elementem zmian ma być przejęcie prze państwo obowiązków gmin (komun) i scentralizowanie publicznego wsparcia wspólnot religijnych. Rozwiązanie to wydaje się właściwe i powinno wzmocnić kontrolę nad wydawaniem publicznych pieniędzy.

Kościół Norweski otrzymuje dziś 5,5 miliardów koron w ramach finansowego wsparcia otrzymywanego od państwa. Dodatkowe 620 milionów rozdysponowywane jest pomiędzy pozostałe związki wyznaniowe. Wysokość wsparcia oblicza się zakładając przyznanie ok. 1.000 koron na jednego członka wspólnoty.

- W praktyce niemożliwym jest kontrolowanie, czy każdy zgłoszony i zarejestrowany członek wspólnoty jest rzeczywistym członkiem konkretnego kościoła lub związku wyznaniowego. Wypłaty opierają się więc na zaufaniu do deklaracji składanych przez wspólnoty oraz do prawdziwości zawartych w nich informacji, czytamy w projekcie zmian przepisów.

Aby zwiększyć kontrolę nad dystrybucją publicznych pieniędzy, Ministerstwo Kultury proponuje przydzielanie wsparcia wyłącznie wspólnotom religijnym mającym powyżej 500 członków, oraz przyjęcie zasady, że zliczani mogą być jedynie członkowie powyżej 15. roku życia. Już samo to ograniczenie może doprowadzić do oszczędności na poziomie 100 milionów koron, przekazywanych dzisiaj do najmniejszych związków wyznaniowych.

Jeśli wprowadzony zostanie przepis, że jedynie osoby w wieku powyżej 15 lat mogą być traktowane jako członkowie wspólnot, nie wszystkie grupy religijne zostaną dotknięte tą zmianą w jednakowy sposób. Najwięcej stracą na niej bowiem religijne związki muzułmańskie, podczas gdy Norweskie Towarzystwo Humanistyczne (HEF), Szwedzka Kongregacja oraz Świadkowie Jehowy zyskają na wprowadzeniu granicy wieku najwięcej.

Wśród organizacji, które stracą najwięcej z publicznego wsparcia znajdują się m.in.: Kościół Chrześcijański Brunstad (Przyjaciele Smitha), rzymskokatolicka Diecezja Oslo oraz różne muzułmańskie wspólnoty religijne.

Szacuje się, że największe muzułmańskie związki wyznaniowe stracą rocznie 2,5-3,0 miliona koron państwowego wsparcia. Dodatkowo straty poniosą również mniejsze organizacje.

Nettavisen uważa, że scentralizowanie wypłat dla kościołów i związków wyznaniowych oraz rezygnacja ze wsparcia najmniejszych wspólnot zwiększy kontrolę nad wydawaniem publicznych pieniędzy.

Ministerstwo kultury proponuje ponadto rezygnacje z zasady automatycznego zwiększania wsparcia wraz z każdym nowych członkiem wspólnoty. Wsparcie dla Kościoła Norwegii przydzielane jest dzisiaj na podstawie liczby jego wiernych, a wiec wszystkie pozostałe wspólnoty religijne otrzymują środki publiczne przydzielane na tej samej zasadzie. Tak długo jak publiczne wsparcie przydzielane na jednego członka Kościoła Norwegii rośnie, wszystkie pozostałe wspólnoty otrzymywać będą podobnie zwiększane dotacje.

W ostatnich dziesięciu latach liczba zarejestrowanych członków Kościoła Norwegii spadła o 113.000 osób, podczas gdy liczba członków innych związków wyznaniowych wzrosła z 300.000 do 600.000 osób.

Nowa propozycja Ministerstwa Kultury zakłada utrzymanie zasady przyznawania wsparcia w zależności od liczby członków wspólnoty, jednak ilość pieniędzy wypłacanych wspólnotom musi rosnąć proporcjonalnie do całkowitych sum przekazywanych do Kościoła Norwegii.

Ministerstwo chce również umożliwić Kościołowi Norwegii wprowadzenie składek członkowskich wpłacanych przez wiernych, lecz odstąpiło od projektu wprowadzenia obowiązkowych opłat nakładanych na członków Kościoła. Pozostaje jednak pytanie czy budżet państwa powinien w ogóle wspierać finansowo wiarę ludzi.

Nettavisen uważa, że zaproponowane ograniczenie publicznego wsparcia wspólnot religijnych to mały krok we właściwym kierunku. Pozostaje jednak jedno pytanie. Dlaczego w ogóle państwo zamierza subsydiować wiernych miliardami koron?

Co o tym sądzisz? Czy stosowanie przelicznika 1.000 koron na jednego członka wspólnoty religijnej jest właściwe? Czy zgadzasz się, że podatnicy muszą opłacić rachunki za publiczne wsparcie kościołów i związków wyznaniowych?

