OSLO (Nettavisen): parlament zajmie w piątek stanowisko w sprawie ograniczenia wypłat zasiłków na dzieci przebywające za granicą.

Minister pracy i polityki społecznej Anniken Hauglie wraz z rządem chcą między innymi ograniczyć zagraniczne wypłaty zasiłków rodzinnych i opiekuńczych.

- Statystyki pokazują, że każdego roku Norwegia wypłaca ok. 11 miliardów koron świadczeń socjalnych dla osób przebywających za granicą. Duża część z tego to wypłaty emerytur i z tym nie zamierzamy nic robić. Te pieniądze trafiają do emerytów, którzy przepracowali całe życie w Norwegii i teraz pobierają swoje świadczenia, mówi Hauglie dla Nettavisen.

Siła nabywcza wypłacanych świadczeń

Jednym z elementów rządowego projektu jest dostosowanie wysokości wypłacanych zasiłków do poziomu cen i zarobków, a co za tym idzie do siły nabywczej wypłacanych świadczeń w konkretnym kraju.

- Jeśli parlament poprze naszą propozycję zaczniemy dalsze analizy szans na przeprowadzenia takich zmian. Musimy sprawdzić jakie możliwości zmian daje nam umowa pomiędzy krajami EFTA a Unią Europejską (umowa EQS).

Anniken Hauglie wskazuje, że roczna suma wypłacanych świadczeń rodzinnych jest porównywalna ze średnimi rocznymi dochodami w niektórych krajach. W Polsce na ten przykład stanowi ona 96 proc. rocznej pensji a Litwie – 122 proc.

Rosnący eksport zabezpieczeń społecznych

Statystyki przedłożone przez rząd pokazują, że łączny eksport świadczeń socjalnych w 2016 roku wyniósł 10,7 mld koron (ubezpieczenia społeczne - 7,1 mld i zasiłki edukacyjne - 3,6 mld).