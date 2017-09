Chcą ułatwić zatrzymywanie cudzoziemców podczas kontroli granicznych

Minister Imigracji Sylvi Listhaug (Frp) proponuje wprowadzenie nowych przepisów, które mają ułatwić policji zatrzymywanie cudzoziemców podczas granicznych kontroli wjazdowych.

– Musimy mieć kontrolę nad naszymi granicami. Jeśli osoba przyjeżdżająca nie potrafi uzasadnić w jakim celu tu przybyła i co zamierza robić Norwegii, to osłabiamy nasz system wpuszczając ją mimo wszystko do kraju, rozważając jednocześnie jej późniejsze wydalenie, powiedziała Minister Imigracji i Integracji, Sylvi Listhaug.

Zaproponowane przepisy pozwalają policji na 24. godzinne zatrzymanie obcokrajowca podczas wjazdowej kontroli granicznej. Decyzje o zatrzymaniu podejmować mają policyjni prawnicy.

– Ryzykujemy wpuszczenie do kraju przestępców, a późniejsze odesłanie ich z powrotem może być niezwykle trudne, podkreśla minister.

Propozycje te tłumaczone są faktem, że proces sprawdzania czy przyjeżdżający ma prawo wjechać na teren Norwegii czy nie, trwa czasem wiele godzin. Wiele godzin zajmuje również czekiwanie na ewentualny samolot powrotny, którym obcokrajowiec zostanie odesłany z powrotem. Dlatego policja musi mieć możliwość przetrzymania wybranych osób na cały okres ich sprawdzania oraz oczekiwania na najbliższy lot powrotny.

Nowe reguły nie będą obowiązywać osób starających się w Norwegii o azyl. Ta grupa objęta jest już bowiem odrębnymi przepisami.

Propozycja przekazana została już do konsultacji, których termin upływa 6. grudnia tego roku.