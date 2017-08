Co trzeci pytany chce obniżania podatków aby zapewnić więcej miejsc pracy

38 procent Norwegów uważa, że podatki powinny wzrosnąć aby poprawić ofertę świadczeń socjalnych. Prawie tyle samo badanych jest odmiennego zdania.

Nowe badania opinii publicznej pokazują, że 35 procent Norwegów chce obniżania obciążeń podatkowych w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Nieco więcej ankietowanych (38 proc.) uważa, że podatki powinny wzrosnąć aby zapewnić lepszą ofertę świadczeń socjalnych.

Badania przeprowadzone zostały przez agencję Respons Analyse dla gazety Bergens Tidende. Żadnych zmian w wysokości podatków nie chciało 22 procent badanych, a 5 procent nie potrafiło odpowiedzieć na zadane im pytanie.

Badania zlecone przez gazetę są odpowiedzią na pojawiające się od dłuższego czasu spory polityczne, dotyczące wysokości podatków w kraju oraz ich wpływu na jakość życia mieszkańców Norwegii. Lewicowi politycy argumentują bowiem, że podniesienie podatków wpłynie pozytywnie na wzmocnienie publicznej oferty świadczeń socjalnych, a co za tym idzie – na poprawę warunków życia społeczeństwa. Prawa część sceny politycznej wskazuje, że to obniżenie podatków doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy i podniesienia standardu życia mieszkańców Norwegii.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

– To pokazuje, że wyborcy wiedzą co jest dla niech najważniejsze. Uważam, że podatki powinny tak niskie jak to tylko jest możliwe, a jednocześnie tak wysokie jak jest to konieczne. Czytałem wyniki badań opinii publicznej pokazujące, że obywatele chcą płacić większe podatki, jeśli pieniądze te przeznaczone zostaną na wzmocnienie funkcji państwa opiekuńczego, powiedział lider Partii Pracy Jonas Gahr Støre.

Lider Socjalistycznej Partii Lewicy Audun Lysbakken uważa, że prawicy nie udało się dotrzeć do społeczeństwa z komunikatem o korzystnych efektach obniżania podatków. Premier Erna Solberg (Høyre) stwierdziła zaś, że lewica wciąż nie rozumie, iż dobrobyt buduje się miejscami pracy a nie wyższymi podatkami.