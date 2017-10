Coraz więcej pasażerów lata z Norwegian

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, liczba pasażerów podróżujących liniami Norwegian wzrosła o 14 procent. Akcje spółki spadły jednak w czwartek o prawie cztery procent.

Ponad 3,1 miliona pasażerów zdecydowało się podróżować z Norwegian we wrześniu. Stanowi to wzrost o około 17 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.

Podobnie dobre wyniki spółka zanotowała w sierpniu, kiedy to po raz pierwszy przewiozła więcej pasażerów niż jej lokalny konkurent SAS.

Pomimo tak znaczącego wzrostu liczby klientów, wartość akcji przedsiębiorstwa spadła w czwartek o około 4 procent. Niekorzystne notowania giełdowe spowodowane są wyraźnym obniżeniem rentowności.

Zarabiają mniej na jednym kilometrze

Złe notowania na giełdzie wynikają w głównej mierze z mniejszych wpływów z jednego przebytego kilometra. Rentowność firmy, czyli w tym przypadku zysk jaki spółka uzyskuje z jednego „pasażerokilometra”, wynosi aktualnie 0,39 koron. Wartość ta jest niższa od rentowności uzyskiwanej w zeszłym roku, kiedy to zysk z jednego kilometra wynosił 0,42 korony.

Również dochody z każdego dostępnego miejsca do siedzenia (RASK), w przeliczeniu na jeden kilometr, spadły z wartości 0,37 do 0,35 korony.

- Oczekiwaliśmy spadku rentowności o pięć procent, ale w praktyce wyniósł on aż 7%. Właśnie stąd wziął się spadek naszych notowań na giełdzie, tłumaczy w rozmowie z Nettavisen analityk Norwegian, Kenneth Sivertsen.

Całkowita wielkość ruchu samolotów spółki wzrosła o 29 procent, a pojemność przewozowa powiększyła się o 28 procent. Stopień wypełnienia samolotów również wzrosła i osiągnęła we wrześniu 90 procent. Oznacza to, że średnio tylko jedno na dziesięć miejsc w samolotach Norwegian była pusta.

We wrześniu Norwegian zrealizowała 99,6 procent zaplanowanych lotów, a punktualność samolotów wyniosła 77,9 procent.

