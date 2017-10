Czy to koniec przywilejów dla właścicieli samochodów elektrycznych?

Władza Nadzorcza Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA przygląda się norweskim regulacjom w zakresie promowania sprzedaży samochodów elektrycznych.

Norwegia stała się krajem samochodów elektrycznych na długo przed innymi. Zwolnienia z podatku VAT przy zakupie oraz podczas leasingu samochodu, zredukowane roczne opłaty za samochód a także zwolnienie z opłat drogowych (bompenger) okazały się propozycją na tyle kuszącą, że wielu mieszkańców Norwegii zdecydowało się na zakup auta napędzanego właśnie energią elektryczną.

Jednak zgodnie z umową zawartą pomiędzy Norwegią a Unią Europejską, przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych mają zakończyć się z końcem 2017 roku.

Jasny przekaz

Norweskie siły polityczne są zgodne w kwestii chęci przedłużenia ulg dla osób decydujących się na zakup lub leasing samochodów napędzanych energią elektryczną. Jednak Władza Nadzorcza EFTA (EFTA Surveillance Authority - ESA) wysyła do norweskich władz jasny sygnał, że system subsydiowania aut elektrycznych wkrótce ma się zakończyć, pisze Aftenposten.

- Nie uważamy, że elektryczne samochody muszą być droższe, ale nie widzimy już tak wielu powodów do kontynuowania systemu tak dużych zwolnień w opłatach, powiedział Gjermund Mathisen, dyrektor ds. konkurencji i pomocy państwa w ESA.

ESA jest organem nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) badającym realizację postanowień zawartych pomiędzy Unią Europejską a m.in. Norwegią.

Przeczytaj także: Zasięg i ceny samochodów elektrycznych - oto pełen przegląd.

ESA stwierdza, że zarówno liczba samochodów elektrycznych jak i stopień rozwoju związanej z nimi infrastruktury jest dzisiaj na zupełnie innym poziomie, niż miało to miejsce w 2014 roku, kiedy to zapadały decyzje o wprowadzeniu specjalnych zasad promujących sprzedaż „elektryków”. ESA stawia również pytanie, czy władze norweskie nie przeznaczają na subsydiowanie aut elektrycznych większych sum pieniędzy, niż jest to niezbędne.

Mathisen twierdzi, że zwolnienia z VAT powinny zniknąć w okresie od jednego do pięciu lat.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Brak zaskoczenia

Ekspert ds. rynku samochodowego magazynu Side3, Magnus Blaker nie jest zaskoczony stanowiskiem ESA.

- Norweski system subsydiowania sprzedaży samochodów elektrycznych miał być utrzymany do osiągniecia poziomu 50.000 sprzedanych aut lub do końca 2017 roku. Jednakże norwescy politycy zdecydowali wspierać i ochraniać ten rynek aż do 2020 roku. Chodziło o osiągnięcie takiego etapu rozwoju rynku, w którym branża sama stwierdzi, że samochody elektryczne mogą kosztować tyle samo co samochody tradycyjne. Nic więc dziwnego, że ESA zaczęła bacznie przyglądać się, czy kontynuacja ulg i zwolnień z opłat jest zasadna.

Blaker uważa jednak, że nawet jeśli opłaty za te auta elektryczne wzrosną, zainteresowanie tymi samochodami i tak uda się utrzymać w kolejnych latach.

- W 2019 roku wprowadzone zostaną nowe standardy regulujące dopuszczalne emisje samochodów, a te z kolei doprowadzą do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji aut tradycyjnych. Jeśli podatki od innych typów samochodów podskoczą o 20-50 procent, można się spodziewać, że nawet niewielki VAT nałożony na samochody elektryczne nie odstraszy potencjalnych klientów od zakupu tego typu pojazdów.

Mest sett siste uken