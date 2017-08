Dochody gmin gwałtownie rosną

Rząd ma nową amunicję w walce o obniżenie podatków

Wzrost wpływów z podatków jest duży, a gminy otrzymały w tym roku aż cztery miliardy koron więcej niż oczekiwały, pisze Dagens Næringsliv (wymaga abonamentu).

Dla ministra ds. samorządu terytorialnego Jana Tore Sanner to dowód, że pomysły zwiększenia wpływów poprzez dalsze podnoszenie podatków są błędne. Odnosi się tym samym do postulatów Partii Pracy, która przystępuje do wyborów w projektem zwiększenia wpływów budżetowych, poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych dla najlepiej zarabiających.

Partia Pracy jest sceptyczna

Minister Finansów Siv Jensen (Frp) potwierdziła w Dagens Næringsliv, że szacunki przychodów na przyszły rok zostaną skorygowane.

- Wzrost dochodów był w tym roku silniejszy niż się spodziewaliśmy, i istnieje perspektywa wzrostu w przyszłym roku.

Opozycja wskazuje jednak, że rząd skorzystał z ogromnych pieniędzy pochodzących z przemysłu naftowego. Zastępca przewodniczącego Partii Pracy Trond Giske nie jest zachwycony takim ryzykownym i loteryjnym postepowaniem koalicji rządzącej.

Chcą obniżenia podatków

W środę rozpoczyna się rządowa konferencja poświęcona budżetowi. W jej trakcie przedstawione zostaną nowe dane dotyczące wzrostu dochodów w latach 2017 i 2018.

Zarówno Paria Postępu (Frp) jak i Norweska Partia Konserwatywna (Høyre) wierzą, że zaprezentowane liczby zwiększają szansę na realne obniżenie obciążeń podatkowych w kolejnych latach.