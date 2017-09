Eirik Jensen uznany za winnego udziału w przemycie narkotyków

Ponad wszelką wątpliwość zostało dowiedzione, że wysoki funkcjonariusz policji, Eirik Jensen aktywnie współpracował z handlarzem narkotyków Gjermundem Cappelen i pomagał mu w przemycie dużych ilości haszyszu.

Sąd Rejonowy w Oslo: Były policjant Eirik Jensen został uznany winnym zarówno korupcji jak i przemytu narkotyków do Norwegii. W dniu dzisiejszym został on skazany na karę 21. lat pozbawienia wolności.

Sąd uznał zatem byłego zaufanego funkcjonariusza policji za winnego dwóch najpoważniejszych zarzutów zawartych w akcie oskarżenia: udziału we wprowadzeniu na obszar kraju 13,9 ton haszyszu oraz uzyskania korzyści majątkowych poprzez niezgodne z prawem wykorzystanie swojej pozycji zawodowej.

21 lat więzienia to najwyższa z możliwych kar, jakie mogą być zasądzone w Norwegii.

Narkotykowy baron Gjermund Cappelen w drodze do sali nr 250 Sądu Rejonowego w Oslo.

Narkotykowy baron Gjermund Cappelen skazany został za przemyt 16,9 ton haszyszu (w latach 1994-2013) na karę 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten jest o trzy lata niższy od wnioskowanego przez prokuraturę.

Cappelen skazany został dodatkowo na konfiskatę zawrotnej sumy - 820 milionów koron.

W liczącym 105 stron uzasadnieniu do wyroku, sędzia Kim Heger zwrócił uwagę na to, że nazwisko Cappelena było dobrze znane zarówno policji jak i służbom celnym. Jensen nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, podczas gdy Cappelen uznał swoją winę przed sądem.

- Mój klient nie mógł uwierzyć w to co usłyszał, powiedział obrońca Jensena, John Christian Elden w rozmowie z dziennikarzami.

- Uważamy, że duża część uzasadnienia wyroku jest błędna. Jeżeli sąd kieruje się przypuszczeniami nie popartymi wyraźnymi dowodami, to jesteśmy na złej drodze, dodał Elden.

W krótkim komentarzu dla Nettavisen Cappelen stwierdził jedynie, że jest niezadowolony z wyroku.

Obaj skazani otrzymali czas na zastanowienie się, czy będą odwoływać się od wyroku. Już dzisiaj jednak wiadomo, że doczekamy się kolejnych odsłon tej sprawy przed sądem apelacyjnym.

Szereg dowodów

Eirik Jensen służył w policji od 1977 roku. W trakcie procesu ujawniono szereg dowodów potwierdzających współpracę znanego policjanta z przemytnikiem. Najważniejsze z nich to nagrania wideo, wpłaty na konta bankowe Jensena, remont łazienki jaki Jensen wykonał w 2005 roku oraz szyfrowane wiadomości SMS.

Zdaniem służb specjalnych pracujących nad sprawą, to właśnie tę łazienkę otrzymał Eirik Jensen jako zapłatę za pomoc udzielaną przemytnikowi narkotyków. Szacunkowa wartość tego "prezentu" to ok. 300.000 koron.

Dawny wysoki funkcjonariusz policji aresztowany został 24. lutego 2014 roku. W pełnej tajemnicy został on przetransportowany do aresztu w Sandvika gdzie został zarejestrowany jako anonimowy więzień. Później został on przeniesiony do więzienia w Kongsvinger.

8. lutego 2016 roku został formalnie oskarżony o poważną korupcję i udział w przemycie narkotyków.