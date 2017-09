Fiasko negocjacji – piloci SAS grożą przystąpieniem do strajku

Zerwanie negocjacji z SAS: dwóch pilotów już rozpoczęło strajk, pozostali zapowiadają przyłączenie się do protestu już w czwartek.

Jens Lippestad, szef ds. negocjacji Norweskiego Związku Zawodowego Pilotów stwierdził, że linie lotnicze SAS nie wykazały dobrej woli i nie chciały się spotkać z pilotami.

– SAS mógł uniknąć akcji protestacyjnej. Wystarczyło zapewnić nam takie same warunki pracy jakie mają nasi koledzy w Danii i Szwecji, oraz dostosować je częściowo do naszych krajowych warunków, powiedział Lippestad.

- Piloci otrzymali taki sam wzrost wynagrodzeń, jaki otrzymały inne grupy, wskazuje Torbjørn Lothe, dyrektor Federacji Norweskiego Przemysłu Lotniczego (NHO Luftfart), który występował podczas negocjacji jako przedstawiciel SAS.

Kilka wolnych weekendów

Głównym przedmiotem sporu nie są jednak wyłącznie wysokości wynagrodzeń. Niezadowoleni piloci wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w ich umowach o pracę. Domagają się m.in. większej przewidywalności w tworzeniu grafików ich pracy oraz uregulowania kwestii liczby dyżurów weekendowych.

– Zależy nam na firmie i jej wynikach finansowych, dlatego wysunęliśmy umiarkowane żądania. Chcemy jedynie takich samych warunków płacowych jakie mają inni, dwóch weekendów wolnych w miesiącu i bezpiecznych miejsc pracy, powiedział Lippestad.

Przedstawiciele SAS i NHO przedstawiają całą sprawę nieco inaczej.

– Jesteśmy mocno rozczarowani. W trakcie negocjacji otrzymaliśmy żądania daleko wykraczające ponad to, co otrzymują piloci w Danii i Szwecji, powiedział Lothe dla NTB.

Strajk od czwartku

Obie strony spotkały się w sobotę, a negocjacje trwały do nocy z niedzieli na poniedziałek. W poniedziałek nad ranem zostały one zerwane bez osiągnięcia porozumienia. Od poniedziałku akcja protestacja wkroczyła w fazę ostrzegawczą, a do strajku przystąpiło tylko dwóch pilotów. Reszta norweskich pilotów SAS zapowiada przyłączenie się do protestu od czwartku.