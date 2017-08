Hareide: Norwegia powinna pomóc Włochom

Knut Arild Hareide uważa, że Sylvi Listhaug mogłaby bardziej efektywnie pomóc Włochom.

- To niesprawiedliwe, że emigranci ubiegający się o azyl w Europie odsyłani są z powrotem do Włoch, uważają władze w Rzymie. Wydaje się jednak, że władze Norwegii nie słyszą dramatycznych apeli włoskich polityków.

Knut Arild Hareide, lider Chrześcijańskiej Partii Ludowej (Kristelig Folkeparti, KrF) był w niedzielę gościem specjalnym w redakcji Nettavisen.

Hareide uważa, że Norwegia powinna przejąć inicjatywę i wraz z innym krajami europejskimi wspólnie znaleźć rozwiązanie kryzysu.

- Działania osamotnionej Norwegii nie znaczą dla Włochów zbyt wiele, ale ewentualna pomoc uzyskana od całej Europy to już bardzo istotne wsparcie.

Podkreślił ponadto, że Norwegia nie musi przyjmować wszystkich starających się o azyl, ale powinna wziąć na siebie część odpowiedzialności za uchodźców. Tak samo powinny zrobić również pozostałe kraje europejskie, dodaje Hereide. Wskazuje również na Polskę i Węgry jako na kraje, które wciąż odmawiają zwiększenia swojego zaangażowania w rozwiązywanie kryzysu migracyjnego.

- Listhaug powinna podjąć inicjatywę, również we współpracy z rządami innych europejskich krajów i sprawdzić co możemy razem osiągnąć. Byłoby dobrze, gdyby Norwegia wyszła z tego typu propozycją.

W tym roku Norwegia odesłała do Włoch 57 starających się o azyl uchodźców. Wykorzystano do tego celu zapisy tzw. Konwencji dublińskiej. Konwencja ta dotyczy zasad rozpatrywania wniosków o azyl przez państwa członkowskie UE. Zgodnie z regulacjami w niej zawartymi, uchodźcy powinni być rejestrowani i składać wnioski o azyl w pierwszym kraju UE do jakiego przybyli, pisze VG.

– Reguły są całkowicie niesprawiedliwe i musimy walczyć o ich zmianę. Obarczanie całą odpowiedzialnością krajów, które jako pierwsze przyjmują na swoją ziemię uchodźców jest nie do zaakceptowania. Szczególnie przy dzisiejszych masowych migracjach przez Morze Śródziemne, powiedział Sandro Gozi, sekretarz ds. europejskich w biurze premiera Włoch.

W roku 2017 Norwegia odesłała już 277 starających sie o azyl uchodźców. Największa część odsyłanych wróciła do Włoch, Szwecji i Niemiec.