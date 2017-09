Instytut Zdrowia Publicznego: - Siedem osób zainfekowanych rzadkim typem Salmonelli

Co roku do norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego zgłaszanych jest od 900 do 1300 przypadków salmonellozy. Większość chorych zainfekowanych zostaje za granicą.

Zarażenie bakterią Salmonella następuje głównie przez pokarm – głównie mięso wieprzowe i drobiowe ale również poprzez jaja, mleko, skorupiaki oraz zanieczyszczone owoce i warzywa. Występują również przypadki wzajemnego zarażenia na linii człowiek – człowiek oraz infekcje odzwierzęce (od zwierząt domowych lub dzikich: psów, kotów, gadów i ptaków). Zakażenie może nastąpić także poprzez wypicie zanieczyszczonej wody.

Częstość występowania salmonelli w norweskich hodowlach i norweskiej żywności jest bardzo niska, szczególnie w porównaniu z innymi krajami Europy. Największe ryzyko infekcji bakterią występuje w przypadku kontaktów z produktami żywnościowymi importowanymi z krajów, gdzie częstość występowania salmonelli jest najwyższa

Źródło: Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet - FHI)