Dotacje dla Islamskiej Rady Norwegii za rok 2017 nie zostaną wypłacone.

Rząd doradza parlamentowi niewypłacenie Islamskiej Radzie Norwegii (IRN) drugiej raty państwowej dotacji za rok 2017.

Ministerstwo Kultury wskazuje tym samym, że istnieją poważne wątpliwości co do rzetelności IRN w wypełnianiu swoich zadań wykonywanych w ramach budowania mostów międzykulturowych.

- Dialog pomiędzy religiami ma zasadnicze znaczenie dla procesu integracji. Z tego powodu rząd zwiększył środki przeznaczane na ten cel. Niestety istnieją dzisiaj istotne wątpliwości co do tego, czy IRN przyczynia się do realizacji tego celu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wypłacania dotacji udzielanych tej organizacji. Rząd chce wspierać rozwój dialogu religijnego, tak więc wolimy przekazać państwowe pieniądze na inne projekty pomagające budować wzajemne zrozumienie pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi i religijnymi, powiedziała minister kultury Linda Hofstad Helleland.

- Jeśli ministerstwo doradza parlamentowi wstrzymanie wsparcia finansowego dla IRN, oznacza to całkowitą utratę zaufania do organizacji. Ministerstwo Kultury zadba o to, aby państwowe pieniądze były prawidłowo wykorzystywane. Konflikty zarówno w jak i wokół Islamskiej Rady Norwegii, mają wyraźnie negatywne konsekwencje dla zdolności organizacji w wypełnianiu swoich celów. Dialog religijny jest bardzo ważny i nie możemy pozwolić aby IRN utrudniała jego prowadzenie, dodała Helleland.

Islamska Rada Norwegii (IRN) jest organizacją islamskich wspólnot religijnych w Norwegii. IRN reprezentuje dzisiaj 38 organizacji członkowskich oraz blisko 65 000 muzułmanów w całym kraju.

