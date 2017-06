Krytyczni wobec stanowiska FIS w sprawie zawieszenia Therese Johaug

ANNONSE

Travis Tygart szef Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA) uważa, że apelacja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w sprawie przeciwko Therese Johaug to marnowanie czasu i pieniędzy.

- Apelacja jest niesprawiedliwa wobec zawodniczki, która zapłaciła już wysoką cenę za popełniony błąd, powiedział Tygard w rozmowie z NRK.

Fakta: Travis Tygart kieruje USADA od 2007

Travis Tygart kieruje Amerykańską Agencją Antydopingową od 2007. Przez wiele lat kierował śledztwem, które doprowadziło do zdemaskowania dopingowych praktyk siedmiokrotnego triumfatora Tour de France Lance'a Armstronga.

FIS zgłosił apelację od wyroku skazującego zawodniczkę na 13 miesięcy zawieszenia. Międzynarodowa Federacja Narciarska domaga się wydłużenia tego okresu do 16-20 miesięcy. We wtorek dyskwalifikowana za doping norweska biegaczka narciarska została przesłuchana przez Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie.

Niesprawiedliwy system

- Obserwujemy dziś przypadki politycznie sterowanego dopingu w Rosji i wiele z tych zdarzeń uchodzi bezkarnie. Natomiast Therese Johaug popełniła błąd i otrzymała karę 13. miesięcy zawieszenia. W jej organizmie znaleziono substancję prawdopodobnie nie wpływającą pozytywnie na jej wyniki sportowe. Substancję pochodzącą z leku dostępnego bez recepty. To ukazuje niesprawiedliwość obowiązującego systemu, mówi Tygard

Podobnego zdania jest norweski ekspert do spraw dopingu Mads Kaggestad.

- Zastanawiam się, co stoi za apelacją FIS. Zaczynam podejrzewać, że związane jest to z polityką prowadzoną przez Federację, mówi Kaggestad.

Mads Kaggestad krytykuje również brak przejrzystości i otwartości w działaniach FIS.

- Nie wiemy kto podjął decyzję o apelacji. Nic nie wiemy w jaki sposób przebiegał proces decyzyjny. Jeśli FIS tego nie zmieni, jeszcze długo pozostaniemy sami z naszymi domysłami i wątpliwościami.