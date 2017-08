Liceum w Oslo wprowadza kontrolę wejść do budynku

Liceum Bjørnholt, jako pierwsza tego typu szkoła w Oslo, wprowadza kontrolę wejść do budynku. Kontrola obejmie zarówno uczniów jak i pracowników.

– Byłoby świetnie gdyby wszystkie szkoły były otwarte, ale mieliśmy już szereg nieprzyjemnych zdarzeń oraz groźby stosowania przemocy wobec nas. Dlatego wprowadzamy pełną kontrolę wstępu do budynku naszego liceum. Chcemy również uniemożliwić wnoszenie do budynku niepożądanych przedmiotów, powiedziała rektor szkoły Else Birgitte Roscher-Nielsen w rozmowie z Aftenposten.

Działania te mają na celu identyfikację uczniów z innych szkół a także osób i grup, które zjawiają się w liceum wyłącznie z zamiarem sprawiania kłopotów.

W praktyce kontrola wstępu polegać będzie na instalacji bramek wejściowych w głównym wejściu do budynku. Uczniowie i pracownicy będą musieli okazywać karty identyfikacyjne, a osoby spoza szkoły będą musiały udać się do recepcji w celu uzyskania pozwolenia na wejście.

– Jesteśmy skupieni na zapewnieniu bezpieczeństwa oraz odpowiedniej atmosfery sprzyjającej nauczaniu. Chcemy więc mieć kontrolę nad tym, kto w danym momencie przebywa na terenie szkoły, mówi Roscher-Nielsen.

System nie zbiera informacji na temat poruszania się uczniów i pracowników wewnątrz budynku. To dwuletni projekt próbny, uzgodniony wcześniej z władzami szkoły, komunalnymi władzami oświatowymi i policją.

Oprócz zainstalowanych już bramek wejściowych, wokół szkoły zamontowano szykany, mające na celu wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań kierowców w sąsiedztwie budynku.

System kontroli zostanie uruchomiony najwcześniej za 14 dni. Liceum Bjørnholt znajduje się w dzielnicy Søndre Nordstrand na południu Oslo.