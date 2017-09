Listhaug ma nadzieję kontynuować pracę w rządzie

Minister ds. imigracji i integracji twierdzi, że chce kontynuować pracę w rządzie koalicji konserwatywnej, pomimo spadającej na nią krytyki ze strony opozycji.

- Idziemy do wyborów aby współtworzyć nowy rząd. Nowy rząd bez Sylvi Listhaug, mówił podczas kampanii wyborczej, lider Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) Knut Arild Hareide.

Ale Listhaug nie planuje odejść.

– Jestem zmotywowana i wierzę we współpracę.

Listhaug uważa, że kiedy wyborcze emocje opadną, współpraca z KrF i liberalną partą Venstre będzie kontynuowana.

– Uważam, że nasza dotychczasowa współpraca była owocna i jestem zmotywowana do kontynuowania swojej pracy w rządzie. Kontrola naszych granic i integracja osób, które przybyły do Norwegii to niezwykle ważne zadania, powiedziała.

Liderka Partii Postępu Siv Jensen w rozmowie z TV2 udzieliła wsparcia swojej partyjnej koleżance:

- Sylvi dobrze wykonywała swoje obowiązki jako minister i dużo zrobiła dla kraju. Nie ma tematu odwołania jej ze stanowiska, powiedziała Jensen.

Przypomnijmy, że w rozmowie Sunnmørsposten, przeprowadzonej w trakcie trwania wieczoru wyborczego, Listhaug stwierdziła, że nie wie czybędzie kontynuowała swoją pracę jako minister ds. imigracji i integracji, czy pozostanie „tylko” szeregowym posłem kolejnej kadencji parlamentu.

