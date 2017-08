Listhaug zachęca obywateli do informowania UDI o przypadkach podróży uchodźców do swoich krajów ojczystych.

Sylvi Listhaug zachęca mieszkańców Norwegii – szczególnie tych, którzy mają kontakt z dziećmi – do zgłaszania w Urzędzie Imigracyjnym (UDI) przypadków wakacyjnych podróży uchodźców do ich krajów ojczystych.

- Podczas kampanii wyborczej zgłaszają się do mnie ludzie i opowiadają o swoich sąsiadach uchodźcach, którzy odwiedzali podczas wakacji swoje kraje ojczyste. Jest to dość dziwne, gdy ktoś wyjeżdża na wakacje do kraju, z którego wcześniej uciekł przed wojną lub prześladowaniami, powiedziała minister ds. imigracji i integracji dla NRK.

Polityk Partii Postępu (Frp) uważa, że dorośli mający kontakt z dziećmi uchodźców są szczególnie odpowiedzialni za zgłaszanie do UDI przypadków tego typu wakacyjnych podróży. Podróży zarówno już odbytych jak i tych planowanych.

UDI prowadzi aktualnie 78 spraw przeciwko uchodźcom nadużywającym instytucji azylu politycznego. Postępowania te dotyczą osób, które po otrzymania azylu i prawa pobytu w Norwegii, podróżowały do swych krajów ojczystych. Starając się o przyznanie azylu osoby te twierdziły zaś, że zostały zmuszone do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z powodu zagrożenia prześladowaniami, będącymi wynikiem konfliktów zbrojnych (zewnętrznych i wewnętrznych), polityki państwa itp.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Nie ma zgody na tego typu podróże, ale nie możemy namawiać do donosicielstwa. Takie apele budują wzajemną nieufność i obawiam się, że mogą utrudnić uchodźcom proces integracji ze społeczeństwem, twierdzi lider Chrześcijańskiej Partii Ludowej KrF Knut Arild Hareide.

- Mam tylko jedną informację dla Sylvi Listhaug: norwescy nauczyciele nie będą informować władz o takich sytuacjach, powiedział dla nrk.no szef Norweskiego Stowarzyszenia Edukacji (Utdanningsforbundet) Steffen Handal. Deklaracja ta jest odpowiedzią na apel Sylvi Listhaug skierowany do nauczycieli. Minister namawia w nim do współpracy z władzami i informowaniu o przypadkach wyjazdów dzieci uchodźców na wakacje do swoich krajów ojczystych.