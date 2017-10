Listhaug zapowiada zmiany w procesie rozpatrywania wniosków azylowych w Norwegii

Wszyscy starający się o azyl powinni być umieszczeni w jednym ośrodku, proponuje Minister imigracji i integracji Sylvi Listhaug.

Głównym założeniem planu Listhaug jest stworzenie jednego centrum przyjmowania uchodźców, w którym oczekiwaliby oni na rozpatrzenie swoich wniosków azylowych. Ośrodek miałby powstać w budynku dawnego Smart Club, przy drodze E6 w gminie Råde (Østfold). Budynek dysponuje 1.000 miejsc noclegowych i pełnił już funkcję ośrodka przyjmowania uchodźców podczas kryzysu uchodźczego w 2015 roku.

Budynek dawnego Smart Club, przy drodze E6 w gminie Råde (Østfold).

Zmienić się ma również szybkość rozpatrywania wniosków azylowych. Wg minister Listhaug, osiem na dziesięć wniosków rozpatrywanych będzie w ciągu trzech tygodni od daty złożenia, a starający się o azyl otrzymają decyzję jeszcze podczas pobytu w ośrodku.

Duże korzyści

– Korzyści to m.in mniejsze koszty tworzenia wielu ośrodków dla uchodźców, efektywne i szybkie rozpatrywanie wniosków, szybsze odsyłanie imigrantów z negatywnymi decyzjami Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI) oraz szybsze osiedlanie się i integracja osób z decyzjami pozytywnymi, powiedziała Listhaug w rozmowie z Aftenposten.

– Osoby z decyzjami negatywnymi będą mogły być odsyłane niezwłocznie, bezpośrednio z ośrodka, dodaje minister.

Wątpliwości opozycji

Partia Pracy popiera ideę szybszego rozpatrywania wniosków. Politycy opozycji zwracają jednak uwagę na konieczność zapewnienia sprawiedliwego i praworządnego postępowania ze wszystkimi uchodźcami.

-Należy też jeszcze raz oszacować, czy ogromny ośrodek, dysponujący aż 1.000 miejsc noclegowych, jest wystarczająco duży aby zapewnić przyjęcie wszystkich poszukujących azylu w Norwegii, powiedział w rozmowie z NTB Stein Erik Lauvås, rzecznik polityki imigracyjnej w Partii Pracy.

Prognozy UDI

Od stycznia do sierpnia tego roku wnioski o przyznanie azylu w Norwegii złożyło 2.865 osób. Wiele z nich przybyło w ramach programu relokacji uchodźców w UE, a tylko 1.613 osób było tzw. „zwykłymi” uchodźcami, a więc takimi, którzy przybyli do Norwegii na własną rękę.

Prognoza UDI przewiduje, że w tym roku przybędzie łącznie do Norwegii 2,5 tysiąca „zwykłych” uchodźców, a w roku 2018 liczba ta zwiększy się do ok. 3 tysięcy.

UDI wciąż analizuje wnioski o azyl złożone podczas kryzysu uchodźczego w 2015 roku a najnowsze dane wskazują, że około 57 procent tych wniosków jest rozpatrywana pozytywnie. Średnia ta wynika z faktu, iż prawie wszyscy uchodźcy z Syrii i Erytrei otrzymują azyl i prawo pobytu w Norwegii.

