Miliony wciąż zasilają konto Therese Johaug

Majątek Therese Johaug wzrósł o prawie 12 millionów.

Jesienią zeszłego roku Therese Johaug została ukarana trzynastomiesięczną (przedłużoną potem do 18. miesięcy) dyskwalifikacją za pozytywny wynik testu dopingowego. Pomimo tych problemów, gwiazda norweskich biegów narciarskich uzyskała w 2016 roku podlegające opodatkowaniu dochody na poziomie 3,1 miliona koron.

Rok wcześniej dochody zawodniczki osiągnęły kwotę 4,7 miliona.

Można też zauważyć, że łączna wartość majątku Johaug wzrosła w ciągu roku o prawie 12 milionów koron – z poziomu 36,9 mln w roku podatkowym 2015 do ok. 48,6 miliona rok później.

Według danych zamieszczonych na portalu Proff.no, Therese Johaug posiada 100 procent udziałów w firmie Setra AS. Poprzez tę firmę jest ona również właścicielką 49 procent spółki Lillesetra AS oraz jednego procenta udziałów w Active Brands Holding AS.

Udany rok

Rok 2016 był również finansowo udany dla Petera Northuga. Gwiazda biegów narciarskich osiągnęła w minionym roku dochody podlegające opodatkowaniu na poziomie ponad 5,7 miliona koron.

Dochody zadeklarowane przez Martina Johnsrud Sundby’ego były na poziomie 2,4 miliona, podczas gdy majątek zawodnika przekroczył dziesięć milionów NOK.

Również biatloniści mogli się cieszyć ze znacznych dochodów jakie osiągnęli w zeszłym roku. Tarjei Bø zarobił bowiem 4,6 miliona, a jego deklarowany majątek to ponad 8,5 miliona koron.

Dużo niższe zarobki uzyskał młodszy z braci Bø, Johannes. Młody mistrz i nadzieja norweskiego biatlonu zarobił bowiem nieco ponad 3 miliona koron.

Emil Hegle Svendsen uzyskał dochód na poziomie 1,1 mln a jego majątek wynosił 11,2 milliona NOK.

Ole Einar Bjørndalen podaje Austrię jako swoje miejsce zamieszkania, ale i tak osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu w Norwegii na poziomie 364.820 koron.

Tyle zarobiły zimowe gwiazdy nart [NOK]:

Therese Johaug :

Dochód: 3 125 976

Majątek: 48 633 671

Podatek: 1 425 315

Marit Bjørgen :

Dochód: 2 904 485

Majątek: 37 109.385

Podatek: 1 488 908

Petter Northug :

Dochód: 5 721 353

Majątek: 13 936 871

Podatek: 1 772 151

Heidi Weng :

Dochód: 1 577 051

Majątek: 4 166 009

Podatek: 680 941

Ingvild Flugstad Østberg :

Dochód: 1 695 532

Majątek: 8 638 330

Podatek: 607 557

Martin Johnsrud Sundby :

Dochód: 2 387 929

Majątek: 10 862 473

Podatek: 896 098

Tarjei Bø :

Dochód: 4 585 190

Majątek: 8 525 498

Podatek: 1 836 498

Johannes Thingnes Bø :

Dochód: 3 024 579

Majątek: 0

Podatek: 1 352 665

Emil Hegle Svendsen :

Dochód: 1 106 132

Majątek: 11 174 919

Podatek: 599 730

Ole Einar Bjørndalen :

Dochód: 364 820

Majątek: 3 365 966

Podatek: 117 716

Podaje Austrię jako swoje miejsce zamieszkania.

Tiril Kampenhaug Eckhoff :

Dochód: 1 546 934

Majątek: 0

Podatek: 597 720

Aksel Lund Svindal :

Dochód: 216 622

Majątek: 2 749 802

Podatek: 52 692

Podaje Austrię jako swoje miejsce zamieszkania.

Kjetil Jansrud :

Dochód: 6 599 043

Majątek: 10 400 296

Podatek: 2 397 446

Aleksander Aamodt Kilde :

Dochód: 2 759 757

Majątek: 2 171 704

Podatek: 888 350

