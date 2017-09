Część zdjęć do najnowszej części „Mission: Impossible” powstanie w listopadzie na Preikestolen. Atrakcja turystyczna zostanie zamknięta dla turystów na trzy dni.

Końcowe sceny «Mission: Impossible 6» nakręcone zostaną na Preikestolen w Lysefjorden.

«Norweskie» dni zdjęciowe były pierwotnie zaplanowane na wrzesień, ale po kontuzji jaką odniósł na planie zdjęciowym w Londynie Tom Cruise, prace na Preikestolen przeniesione zostały na listopad.

Takie informacje podaje Fundacja Preikestolen dla gazety Stavanger Aftenblad.

Zdjęcia prowadzone będą w dniach od 8. do 10. listopada, a Preikestolen będzie w tym okresie zamknięte dla turystów.

Liczba osób, które odwiedziły Preikestolen w tym roku zbliża się już do 300.000, ale listopad to dobry okres na kilkudniowe zamknięcie atrakcji dla turystów. Średnia liczba odwiedzających to miejsce w listopadzie rzadko bowiem przekracza 100 osób.

– Dobrze, że zdjęcia odbędą się w listopadzie czyli w okresie o zdecydowanie mniejszej aktywności turystycznej. Może to pomóc w promowaniu Preikestolen jako całorocznej atrakcji turystycznej, mówi Per-Henry Borch ze studia filmowego Truenorth Norway.

Na planie na Preikestolen pracować będzie około 200 osób, a producenci otrzymali pozwolenie na m.in. 50 lądowań helikopterów dziennie…

Udział w filmie potwierdził również norweski aktor Kristoffer Joner. Wziął on udział w czterech dniach zdjęciowych w lipcu i na pewno pojawi się na ekranie razem Tomem Cruise.

