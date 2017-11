Nawet napędzane „brudnym” prądem z węgla, samochody elektryczne są lepsze dla środowiska

„Well–to–tank” (od źródła do zbiornika) – emisje powstające w okresie od pozyskania paliwa do dostarczenia go zbiornika auta. Termin ten obejmuje zanieczyszczenia powstałe podczas wydobycia paliw, produkcji paliwa lub energii elektrycznej oraz dostarczenia ich do pojazdu.

„Tank-to-wheel” (od zbiornika do koła) - emisje powstające w momencie eksploatacji samochodu, a więc w trakcie jego jazdy.

„Glider” - to emisja, która powstaje podczas produkcji, obsługi warsztatowej oraz recyklingu samochodu.

„Li battery” to emisja powstająca podczas produkcji i recyklingu baterii.

„Powertrain” to emisja podczas produkcji zespołu napędowego i elektroniki. W przypadku samochodu elektrycznego uznano ją za trzykrotnie wyższą (3% vs 1%) niż w przypadku auta z silnikiem diesla.