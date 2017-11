Niewiele osób traci zasiłek na skutek odmowy przeprowadzki

W tym roku, na skutek odmowy przeprowadzki, wypłacanie dagpeger zawieszono zaledwie 24 osobom.

Bezrobotni pobierający zasiłki ‘dagpenger’ muszą, zgodnie z zasadami określonymi przez NAV, wyrazić zgodę na przeprowadzkę w inne miejsce, jeśli zaoferuje się im tam pracę zgodną ich kwalifikacjami. Jeżeli odmówią, ryzykują utratę świadczeń na okres trzech miesięcy.

- Rząd był niezwykle zdeterminowany wprowadzając ten przepis, ale dzisiaj widać, że znaczenie tych zapisów jest prawie całkowicie marginalne, powiedziała w rozmowie z NRK Arild Grande (Ap) z parlamentarnego komitetu ds. pracy i spraw socjalnych.

W 2016 roku, na skutek odmowy przeprowadzki, prawo do zasiłku zawieszono 68 osobom. Do października tego roku, prawo do dagpenger ograniczono 24 bezrobotnym.

Takie dane opublikowano w najnowszym raporcie NAV, zamówionym przez Partię Pracy (Ap). Raport zawiera szczegółowe dane dotyczące przeprowadzek osób poszukujących pracy oraz restrykcji stosowanych w przypadkach odmowy zmiany miejsca zamieszkania.

- Powinno się częściej wykorzystywać te przepisy. Zachęcam NAV do bardziej surowego egzekwowania tego rozporządzenia, powiedziała dla NRK minister pracy i spraw socjalnych, Anniken Haugli.

Raport pokazuje niewielką mobilność osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, a statystyki pokazują, że tylko nieco ponad 5 procent poszukujących pracy decyduje się w tym celu na przeprowadzkę. Najchętniej przeprowadzają się mieszkańcy Troms i Finnmark, podczas gdy najmniej zainteresowani takimi zmianami są mieszkańcy Rogaland oraz Oslo i Akershus.

– Przeprowadzone badania wykazały, że osoby bezrobotne uważają, iż koszty związane ze zmianą miejsca zamieszkania są niewspółmiernie wysokie do korzyści, jakie mogą uzyskać podejmując pracę w nowym miejscu, twierdzi dyrektor ds. badań Yngvar Åsholt z NAV.

Badania przeprowadzone przez NAV pokazują, że w poszukiwaniu pracy najchętniej przeprowadzają się osoby młode, niezamężne kobiety i samotni mężczyźni oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Na drugim końcu skali są osoby będące w związkach małżeńskich, osoby w podeszłym wieku, bezrobotni mający dużo dzieci oraz osoby gorzej wykształcone.

