Norwegia może poznać nowego ministra spraw zagranicznych już w piątek

Politycy Høyre coraz częściej wskazują na Ine Eriksen Søreide jako na nową minister spraw zagranicznych Norwegii.

Obecna minister obrony miałaby na tym stanowisku zastąpić ustępującego ze stanowiska Børge Brende. Zmiana ta prawdopodobnie nastąpi po powrocie Brende z Rosji, a więc Norwegia może poznać swojego nowego ministra już w piątek.

Dzisiaj wydaje się już jasne, że to właśnie Søreide zostanie nowym szefem dyplomacji.

– Lubię swoja pracę i obowiązki, które wykonuje dzisiaj. Zobaczymy jak szef rządu rozdysponuje zadania pomiędzy swoich ministrów, powiedziała dzisiaj Søreide dla NTB.

Dla minister obrony może to być to idealny moment na zmianę pracy. Tuż przed weekendem zaprezentowane zostaną przez Ministerstwo Obrony istotne dokumenty zawierające analizę przyszłości armii norweskiej w nadchodzących latach. Oznacza to, że Søreide w dużej mierze ukończyła pewien istotny etap prac nad długoterminowym planem rozwoju sił zbrojnych.

Już 15. września wiadome było, że Brende zrezygnuje z pracy w rządzie na rzecz stanowiska prezydenta Światowego Forum Ekonomicznego (WEF – World Economic Forum) w Davos.

Ine Eriksen Søreide jest ministrem obrony od czterech lat. W latach 2009-2013 przewodniczyła parlamentarnemu Komitetowi Obrony i Spraw Zagranicznych

