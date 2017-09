Norweski Związek Kolarski może zbankrutować po mistrzostwach świata w Bergen

Kibice kolarscy wsparli organizatorów mistrzostw świata zarówno swoją obecnością na zawodach jak i swoimi pieniędzmi.

W poniedziałek NRK poinformowało, że Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym Bergen 2017 mogą zakończyć się ogromną stratą finansową.

Zachodzą również obawy, że Norweski Związek Kolarski (NFC) może ogłosić bankructwo, jako że posiada od 100 procent udziału w spółce Bergen 2017 AS.

Wczoraj rozpoczęła się akcja finansowego wsparcia Związku, aby ten mógł uniknąć bankructwa.

Zbiórka pieniędzy

NCF już w poniedziałek otrzymał wiele zgłoszeń od osób chcących wspomóc finansowo organizatora mistrzostw. W odpowiedzi związek udostępnił swój numer Vipps oraz numer konta bankowego, na które kibice mogą wpłacać pieniądze.

Na pierwsze wpłaty nie trzeba było długo czekać.

- Wiemy, że otrzymaliśmy już setki tysięcy koron, powiedział w rozmowie z Nettavisen Tiedemann Hansen, prezes Norweskiego Związku Kolarskiego.

Dodał ponadto, że pieniądze wciąż napływają i kwota stale rośnie.

- Wygląda to bardzo obiecująco. Jestem bardzo podekscytowany spontaniczną inicjatywą kibiców, którzy każdą wpłatą udowadniają, że mistrzostwa były wspaniałą imprezą. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za ich pomoc mówi Hansen.

Wzrost kursu euro

Fakt, że Norweski Związek Kolarski ma 100 procent udziałów w spółce Bergen 2017 AS, może mieć dla związku poważne konsekwencje. Koszty organizacji mistrzostw zwiększyły się gwałtownie na skutek różnicy kursu euro jaka wystąpiła w ostatnich trzech latach.

Licencja na organizację mistrzostw świata, jaką przyznaje Światowa Organizacja Kolarska UCI, warta była w 2014 roku około 50 milionów koron. To właśnie wtedy przyznano Bergen prawo do organizacji tegorocznej imprezy. Niestety od tamtego czasu kurs euro wzrósł o około dwie korony, co doprowadziło do sytuacji, że obecna cena jeszcze nie spłaconej licencji wynosi aż 65 milionów koron. Takiego wzrostu kosztów organizacji mistrzostw związek się nie spodziewał.

Szef Norweskiego Związku Kolarskiego Tiedemann Hansen powiedział dla Nettavisen, że jest jeszcze za wcześnie aby mówić o wszystkich szczegółach dotyczących rachunków za mistrzostwa.

W rozmowie z NRK przyznał, że liczy również na wsparcie państwa przy rozwiązaniu tego problemu.

