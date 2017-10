Ostrzeżenie o trudnych warunkach drogowych na południu Norwegii

Synoptycy informują o silnym wietrze i zbliżających się opadach śniegu.

Meteorolodzy ostrzegają jednocześnie przed trudnymi warunkami drogowymi, jakie napotkać będą mogli kierowcy podróżujący na południu Norwegii. Pogorszenie pogody rozpocząć się ma we wtorkowe popołudnie.

Zimowa aura pojawi się w okręgach Vest- i Aust-Agder, i to właśnie kierowcy z tym rejonie powinni na bieżąco śledzić meldunki meteorologiczne publikowane w mediach.

– Wielu kierowców używa wciąż letnich opon. Nie jesteśmy pewni jaka dokładnie będzie temperatura powietrza, ale jeśli spadnie tam śnieg to szacujemy, że może być go nawet 12 centymetrów, powiedziała Siri Wiberg z Instytutu Meteorologicznego w rozmowie z gazetą Fædrelandsvennen.

Najtrudniejsze warunki mogą pojawić się na obszarach oddalonych od morza. Wzdłuż wybrzeża pogoda będzie w miarę łagodna, a temperatura ma tam oscylować w okolicy 10 stopni Celsjusza. Front atmosferyczny i opady nadciągną nad Vest-Adger we wtorkowe popołudnie i przemieszczać się będzie dalej w kierunku wschodnim.

Hovden w Aust-Agder było w nocy z niedzielę na poniedziałek jednym z najzimniejszych miejsc w Norwegii. Temperatura powietrza spadła tam wówczas do minus 10 stopni.

– Do weekendu pogoda poprawi się, a pokrywa śnieżna może utrzymać się tylko w wyższych partiach regionu. Wygląda na to, iż nie jest to jeszcze początek prawdziwej zimy, twierdzi Wiberg.

